In den Kindergärten gibt es personalbedingt Betreuungsengpässe, so dass die Betreuungszeiten reduziert werden müssen. Bürgermeister Andreas Morasch informierte hierüber zu Beginn der öffentlichen Sitzung, als er Beschlüsse aus der vorangegangenen nicht öffentlichen Sitzung verkündete. Die Eltern seien über die Kürzung frühzeitig informiert worden. Die Betreuungszeiten sind, bis auf weiteres, Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16 Uhr und am Freitag von 7.30 bis 14 Uhr.

Zudem erklärte der Bürgermeister, dass der Haushaltsplan 2023 zum 15. März in Kraft getreten ist. Dem Antrag auf Zuschuss im Rahmen der Entwicklung ländlichen Raum (ELR) wurde entsprochen und die Gemeinde Lottstetten darf sich auf 54.000 Euro freuen, die in die Gestaltung des Multifunktionsplatzes fließen sollen.

Zum ersten Februar ist Johannes Jung stellvertretender Bauhofleiter. Die längere Zeit ausgefallenen Mitarbeiter des Bauhofes sind wieder zurück. Der aus dem Ruhestand geholte Edi Kübler kann diesen nun endgültig seit 1. April wieder genießen. Bürgermeister Andreas Morasch dankte für seine Bereitschaft und seine Unterstützung, seinen Kollegen auszuhelfen. Der Punkt Neuanschaffung einer PV-Anlage wurde wegen Klärungsbedarfs vertagt.