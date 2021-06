von Ralf Göhrig

Die Gemeinde Lottstetten setzt voll auf Photovoltaik und versieht die Dächer der großen Gemeindebauten mit entsprechenden PV-Anlagen. Der Gemeinderat befasst sich seit einiger Zeit mit der Errichtung weiterer PV-Anlagen. In der Sitzung der AG Energie im März 2020 war beschlossen worden, die Dachflächen des Bauhofes und des Schulareals großflächig mit Modulen zu belegen, dabei jedoch die Wirtschaftlichkeit im Auge zu behalten. Jetzt stellte Markus Koselowske von der Energiedienst AG dem Gemeinderat verschiedene Varianten vor.

Im Haushaltsplan sind für dieses Jahr 50.000 Euro veranschlagt, weitere 50.000 Euro könnten über die Verwendung der Mittel zur Planung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf der ehemaligen Mülldeponie generiert werden. Die Restsumme müsste über einen Nachtragshaushalt finanziert werden.

„Wir wollen die Nutzung der Sonnenenergie weiter forcieren“, sagte Bürgermeister Andreas Morasch zu Beginn der Beratungen und gab damit die Marschrichtung vor. Daher fielen die kleineren Ausbauvarianten sowohl im Bauhof als auch im Schulbereich weg.

Im Baufhof sind, zusammen mit dem Feuerwehrgebäude, wo bereits eine Anlage mit 35 kWp (Kilowatt peak) besteht, insgesamt 209 kWp möglich. Dieser Ausbau würde die Gemeinde rund 196.000 Euro kosten und wäre nach 19 Jahren amortisiert.

Eine kleinere Variante mit zusätzlichen 99 kWp würde einige Kosten sparen, aber trotzdem mit rund 90.000 Euro zu Buche schlagen. Die Schule, die bereits mit einer PV-Anlage ausgerüstet ist könnte mit weiteren Modulen auf Nebengebäuden und der Gemeindehalle auf maximal 163 kWp ausgebaut werden. Hier gilt ähnliches: Die kleinere Variante würde sich nicht wesentlich schneller amortisieren.

Der Gemeinderat beschloss, zunächst die Anlage im Bauhof zu realisieren und in einem späteren Schritt die Schule anzugehen. Martin Russ (CDU) forderte, so viel auszubauen, wie möglich. „Die Nachfrage nach erneuerbarer Energie wird in Zukunft noch massiv steigen“, stellte er fest. Ähnlich sahen dies auch Mathias Stark (Grüne) und Andreas Henes (Freie Wähler). Bürgermeister Morasch war der Meinung, die Gemeinde solle ein Zeichen setzen und die größtmögliche Anlage verwirklichen. Nach weiteren positiven Wortmeldungen beschloss der Gemeinderat einstimmig, die große Lösung mit 209 kWp im Bauhof auf den Weg zu bringen.