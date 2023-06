Lottstetten – Bürgermeister Andreas Morasch informierte in der jüngsten Sitzung über den Stand des Ökopunktekontos in Lottstetten. Demnach verfügt die Gemeinde aktuell über 427.909 Punkte, weitere 240.000 können generiert werden, wenn sich der Braune Eichenzipfelfalter, ein seltener Schmetterling im Hardtwald einfindet.

Vor ein paar Jahren wollte die Gemeinde ein neues Baugebiet ausweisen, doch aufgrund der verschärften Maßnahmen zum Flächenverbrauch, war das kaum mehr möglich, also suchte der frühere Bürgermeister, Jürgen Link, nach einer Lösung. Diese fand er in Form eines Ökopunktekontos. Auf diesem Konto können Punkte gesammelt werden, die durch Verbesserungen der ökologischen Struktur von Wald und Feld generiert werden. Insbesondere der Gemeindewald eignet sich hervorragend für diese Maßnahmen. Findet sich dann noch eine seltene Tier- oder Pflanzenart durch diese Maßnahme ein, gibt es zusätzliche Punkte. So ist es der Gemeinde in den vergangenen Jahren gelungen insgesamt 532.879 Punkte zu generieren – 240.000 weitere Punkte sind möglich, wenn der Braune Eichenzipfelfalter aus der Nachbargemeinde Jestetten übersiedelt und in Lottstetten seine Eier ablegt. Durch die Ökopunkte war es möglich, das neue Gewerbegebiet „Hinter der Kapelle“ auf den Weg zu bringen. Für den Bebauungsplan waren nach Auskunft des Bürgermeisters rund 105.000 Punkte notwendig. Insofern dürften die Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde noch nicht am Ende angekommen sein.