Jestetten – Die punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans geht in die zweite Runde. Planer André Leopold erläuterte in der Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbands die Stellungnahmen der Behörden und Verbände. Demnach seien die Vorhaben problemlos umzusetzen, die Förderung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien wurden einhellig begrüßt.

Sechs Änderungen sieht die Planung vor. In Jestetten ist geplant, das Gewerbegebiet am östlichen Ortsausgang in Richtung B27 zu erweitern und dafür die Gewerbefläche andernorts zu reduzieren. In Lottstetten sind zwei Freiflächen-PV-Anlagen vorgesehen, eine im Bereich der ehemaligen Mülldeponie Nack, die andere auf einer Fläche zwischen Lottstetten und Nacker Mühle (Bäumleäcker). In Dettighofen sind die Abrundung eines Baugebiets (Kanzelbaum) und die Schaffung von flächigen PV-Anlagen (Ölwiesen) geplant.

Neben marginalen Anmerkungen der Behörden vermutet die Landesdenkmalbehörde in Dettighofen beim Kanzelbaum archäologische Spuren, was im Vorfeld durch Sondierungsgrabungen geprüft werden sollte. Martin Russ echauffierte sich, da an dieser Stelle bereits Grabungen vorgenommen wurden, die ohne Befunde waren: „Wenn auf dem angrenzenden Baugebiet nichts gefunden wurde, denke ich, dass auf den paar Quadratmetern daneben ebenfalls nichts gefunden wird. Die ganze Aktion verzögert nur und kostet Geld.“ Nach kurzer Diskussion bat der Jestetter Bürgermeister Dominic Böhler als Vorsitzender um die Abstimmung. Einstimmig wurde der Antrag angenommen und somit kann das Verfahren vorangetrieben werden.