von Ralf Göhrig

Abgelehnt wurde der Antrag von Irene Mennecke auf Ergänzung einer weiteren Abholzeit im Waldkindergarten Waldstrolche in Lottstetten. Die Mutter war mit einem solchen Ansinnen an den Gemeinderat herangetreten, um der Familie ein gemeinsames Mittagessen zu ermöglichen. Aus diesem Grund würde sie ihr Kind anstatt der üblichen Zeit zwischen 13.15 Uhr und 13.30 Uhr gerne schon um 12.30 Uhr abholen.

Tagesablauf im Wald

Walburga Zwerenz, Leiterin des Waldkindergartens, wies auf die besonderen Umstände einer Einrichtung in freier Natur hin. „Wir bewegen uns nicht in einem Gebäude, sondern im Wald“, stellte Zwerenz fest. Die Ereignisse in der Natur führten dazu, dass ein Tag nie genau geplant werden könne. „Wenn ein Kind beispielsweise eine Schmetterlingsraupe entdeckt, beobachten wir diese natürlich“, erklärte sie weiter. Und dadurch könne sich der gesamte Tagesablauf ändern.

Aufgrund des großen Aufenthaltsraums und der natürlichen Gegebenheiten gestaltet sich ein Kindergartentag im Waldkindergarten ganz flexibel. Daher sieht Zwerenz eine zweite Abholzeit als nicht praktikabel an. Ursula Handloser (SPD), selbst Erzieherin, ist der Meinung, dass eine frühere Abholzeit für die betroffenen Kinder eine Katastrophe sei, da sie vom Gemeinschaftserlebnis ausgeschlossen sein könnten. Ihr Fraktionskollege Walter Rogg hatte zwar Verständnis für ein gemeinsames Mittagessen. „Spätestens, wenn die Kinder eine weiterführende Schule besuchen, sind gemeinsame Mittagessen in der Familie ein Wunschtraum, weil jedes Kind zu einer anderen Zeit nach Hause komme“, sagte er.

Andreas Morasch äußerte ebenfalls Verständnis für das Anliegen der Antragstellerin, verwies jedoch auf den Kindergarten „Hand in Hand“, der viele individuelle Abholzeiten bietet. „Das Konzept des Waldkindergartens sieht eine solche Lösung aber nicht vor“, stellte der Bürgermeister fest. Außerdem erwähnte er den Umstand, dass der Elternbeirat des Waldkindergartens bereits zwei Mal eine weitere Abholzeit abgelehnt hat und insofern keine dringende Notwendigkeit einer solchen Lösung für den Waldkindergarten sieht.

Schließlich lehnten elf Gemeinderäte den Antrag ab, Urban Rehm (CDU) und Thomas Güntert (Grüne) enthielten sich der Stimme.