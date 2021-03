von Ingrid Ploss

Seit vergangener Woche können die Abschlussklassen der Realschule Jestetten in den Hauptfächern Deutsch, Mathematik und Englisch sowie den Wahlpflichtfächern Alltagskultur, Ernährung, Soziales (AES), Technik oder Französisch an drei Tagen der Woche im Präsenzunterricht wieder unterrichtet werden. Nicht nur für die Jugendlichen ist das kurz vor den Prüfungen eine große Erleichterung. Auch das Lehrpersonal freut sich, dass persönliche Begegnungen wieder möglich sind. Besonders wichtig ist der Austausch im Hinblick auf die vom 10. bis 12. März, stattfindenden Kommunikationsprüfung in Englisch. Zwei Wochen später werden die Zehntklässler ihr Wissen in den fachpraktischen und mündlichen Prüfungen in den Wahlpflichtfächern AES, Technik und Französisch beweisen müssen. Nach den Pfingstferien folgen die schriftlichen Abschlussprüfungen.

Trotz Fernunterrichts gut vorbereitet

„Insgesamt sind unsere Abschlussklassen trotz des langen Fernunterrichts gut auf die Prüfungen vorbereitet“, versichert Schulleiter Peter Haußmann. Die Datenschutz konforme Lernplattform „Moodle“ funktioniert nach anfänglichen Schwierigkeiten inzwischen stabil. „Da die 5. bis 9. Klassen nach wie vor komplett im Fernunterricht sind, ist es sehr wichtig und gut, dass diese Lernplattform gut funktioniert und die Schüler in zahlreichen Videokonferenzen den direkten Kontakt zu den Lehrkräften halten und Fragen stellen können“, so Haußmann. Die stets morgens in der ersten Schulstunde stattfindende Videokonferenz in jeder Klasse hilft, Strukturen zu schaffen und die Anwesenheit zu kontrollieren.

Lottstetten Die Schweizer Bahn plant ein zweites Gleis bei Lottstetten Das könnte Sie auch interessieren

Neuerdings können sich alle Lehrer zweimal pro Woche mittels Schnelltest auf das Covid-Virus testen lassen. Diese Testungen sind im Jestetter „Corona-Testzentrum“ möglich, welches die Kloster-Apotheke im „Café Schäfer“ einrichtete. Außerdem wurden die Lehrkräfte aller Schularten in die Impf-Gruppe II vorgezogen. „Dies bedeutet, dass sich unsere Lehrkräfte bereits jetzt schon mit dem Impfstoff von AstraZeneca gegen das Corona-Virus impfen lassen können“, erklärt Haußmann. Im Kreis-Impfzentrum in Tiengen finden im März die ersten Impfungen für die Realschullehrer statt. Im Mai ist dann die Zweit-Impfung geplant.