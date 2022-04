von Ralf Göhrig

Die Geschichte der Warengenossenschaft ist weiterhin eine äußerst erfolgreiche, wie der Vorstandsvorsitzende, Robert Binkert, anlässlich der 85. Hauptversammlung die Mitglieder wissen ließ. Bei einem Umsatz von 522.387 Euro konnte insbesondere der Barverkauf gesteigert werden.

Warengenossenschaft Die Raiffeisen Warengenossenschaft hat ihre Geschäftsräume in der Winkelstraße 6 in Jestetten. Gegründet wurde sie im Jahre 1935. In den 70er Jahren fusionierten die Genossenschaften aus Altenburg, Jestetten und Lottstetten. Aktuell hat sie 59 Mitglieder. Vorsitzender ist Robert Binkert, Geschäftsführer Reimund Hartmann.

„Es steckt ein unglaubliches Potenzial in der alten Zehntscheune“, stellte Binkert fest. Tatsächlich lebt die Warengenossenschaft vom Charme des alten Gebäudes, das trotz oder gerade wegen seiner verwinkelten Verkaufsräume ein einmaliges Einkaufserlebnis bietet. Dass alles so reibungslos funktioniert liege in erster Linie an den Mitarbeitern, Reimund Hartmann, Urs Jehle, Michael Singer und Wolfgang Frey, wie Binkert betonte.

Seit ein paar Tagen erstrahlt die alte Zehntscheune im Winkel in neuem Anstrich. Hier gibt es auf mehreren Stockwerken bis unters Dach fast alles zu finden. | Bild: Ralf Göhrig

Der Jahresabschluss wurde von Lothar Altenburger präsentiert, der vor zwei Jahren die Arbeit des Buchhalters übernommen hatte. Demnach steht die Warengenossenschaft finanziell auf sicherem Fundament mit ausreichenden Rücklagen. Der Jahresüberschuss lag zwar lediglich bei knapp 5000 Euro, doch schließlich sei die Aufgabe einer Genossenschaft auch nicht die Gewinnmaximierung. „Unser Ziel ist ein kleiner Überschuss am Ende des Jahres“, befand Altenburger, „und das haben wir auch in diesem Jahr erreicht.“

Karlheinz Schaub, Aufsichtsratsvorsitzender, sah ebenfalls keinen Grund zur Kritik so konnten die Mitglieder zur Wahl schreiten. Diese wurde von Andreas Merk, Bürgermeisterstellvertreter aus Jestetten, durchgeführt und brachte keine Veränderungen. Robert Binkert wurde für den Vorstand, Manfred Glatt für den Aufsichtsrat wieder gewählt.

Schließlich stand eine Satzungsänderung an. „Es wurde in den letzten Jahren immer moniert, dass unsere Satzung veraltet sei“, sagte Lothar Altenburger und stellte die Neuerungen vor, die in erster Linie eine zeitgemäße Anpassung darstelle. So ist es mit der neuen Satzung auch möglich, E-Mail zu nutzen, dagegen fallen die Wechsel-Kredite aus der Satzung heraus. Die neue Satzung wurde einstimmig angenommen.

Kunden aus dem gesamten „Zipfel“

Das Schlusswort hatte Geschäftsführer Reimund Hartmann. Dieser freute sich über die positive Resonanz aus der Bevölkerung. „Zu uns kommt der gesamte Jestetter Zipfel und auch viele Kunden aus der angrenzenden Schweiz, weil es bei uns fast alles gibt.“