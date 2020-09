von Thomas Güntert

Im Kanton Schaffhausen wurden vor Kurzem die Gemeindepräsidenten und der Regierungsrat neu gewählt. In den grenznahen Nachbargemeinden des Landkreises gibt es künftig einige neue Gemeindeoberhäupter.

Im Gegensatz zum deutschen Bürgermeister, der vollamtlich tätig ist, wird in den kleineren und mittelgroßen Schweizer Gemeinden das Amt des Gemeindepräsidenten im Nebenamt besetzt und entspricht etwa 30 bis 40 Stellenprozent. Die administrative Hauptverantwortung trägt der Gemeindeschreiber und den vier bis fünf Gemeinderäten werden verschiedene Ressorts zugeteilt, die jeweils rund 20 Stellenprozent entsprechen.

In verschiedenen Gemeinden traten die bisherigen Gemeindepräsidenten nicht mehr zur Wahl an. So auch in der Erzinger Nachbargemeinde Wilchingen-Osterfingen, wo Virginia Stoll als Nachfolgerin von Ruedi Leu gewählt wurde. Die Mutter der bekannten Alphornsolistin Lisa Stoll ist neben Nadja Hallauer aus der Nachbargemeinde Hallau die zweite Gemeindepräsidentin im „Chläggi“, wie der Schweizer Klettgau von seinen Bewohnern liebevoll genannt wird.

In der Stühlinger Nachbargemeinde Schleitheim wird Urs Fischer Nachfolger von Hans Rudolf Stamm. Eine Kampfwahl gab es in der Jestetter Nachbargemeinde Neuhausen am Rheinfall. Felix Tenger setzte sich dabei gegen Roland Müller durch und übernimmt die Nachfolge von Stephan Rawyler.

In den Gemeinden, wo sich die bisherigen Amtsinhaber zur Wiederwahl stellten, gab es keine Gegenkandidaten. Lediglich in Löhningen wurde Fredy Kaufmann von Dominik Thomann herausgefordert, wobei Kaufmann als Amtsinhaber bereits im ersten Wahlgang mit der absoluten Mehrheit für eine weitere Legislaturperiode bestätigt wurde.

Ein Traumergebnis erreichte Martin Kern in der Lottstetter Nachbargemeinde Rüdlingen. Er erhielt 298 der 307 abgegebenen Stimmen, was ein Stimmenanteil von 97 Prozent entspricht.

Ein Traumergebnis erreichte Martin Kern in Rüdlingen. | Bild: Thomas Güntert

Mit einem Debakel endete die Regierungsratswahl hingegen für Christian Amsler. Der Schaffhauser Regierungsrat ist mit dem deutschen Landrat zu vergleichen. Allerdings ist er auf fünf Sitze verteilt. Amsler, der seit elf Jahren Mitglied in der kantonalen Regierungsspitze ist, wurde auf breiter Ebene förmlich abgewatscht. Vor vier Jahren wurde er noch mit dem zweitbesten Ergebnis aller Kandidaten klar wiedergewählt. Mit 4500 Stimmen hinter dem erstmals kandidierenden Patrick Strasser, lag Amsler nun auf dem letzten Platz.

Ein Wahldebakel erlebte der amtierende Regierungsrat Christian Amsler. | Bild: Thomas Güntert

In der deutschen Grenzregion genoss Amsler ein hohes Ansehen. Er war drei Jahre Präsident der Deutschschweizer Erziehungskonferenz und im Jahr 2018 Präsident der Internationalen Bodenseekonferenz.