Wie die Polizei am Montag weiter angibt, hatte der 44-Jährige kurz nach 19 Uhr in der Hauptstraße ein anderes Fahrzeug überholt. Eine 19-jährige VW-Fahrerin bog von der Kaltenbrunnenstraße auf die Hauptstraße ein, ohne auf den noch auf der linken Spur befindlichen BMW zu achten. Die Autos kollidierten, wobei der VW gegen eine Straßenlaterne geschleudert wurde. Beide Fahrer verletzten sich leicht, die Frau kam in ein Krankenhaus. Da beim BMW-Fahrer Alkoholeinfluss feststellbar gewesen sein soll, ist eine Blutprobe erhoben und sein Führerschein einbehalten worden.