Bereits seit einiger Zeit versucht ein Investor, auf dem Parkplatz hinter der Engelscheune in Lottstetten einen großen Wohnblock zu errichten. Dies wäre aus städteplanerischer Sicht überaus problematisch. Die bisherigen Planungen waren nicht von Erfolg gekrönt, da die eingereichten Unterlagen ungenügend waren. Allerdings gibt es für den alten Ortskern in diesem Bereich keinen Bebauungsplan, doch ein solcher soll nun aufgestellt werden. Insofern waren die zahlreichen Anwohner in der jüngsten Gemeinderatssitzung gespannt, wie der Gemeinderat vorgehen würde, die Interessen der Lottstetter Bürger zu wahren.

Zur Sicherung der Planungsabsichten und zur Verhinderung von unerwünschten baulichen Veränderungen während des laufenden Planungsverfahrens beschloss der Gemeinderat nun eine Veränderungssperre. Dadurch soll verhindert werden, dass bis zum Beschluss des Bebauungsplans Vorhaben genehmigt werden müssen, die den Zielen des Bebauungsplans entgegenlaufen. Die Veränderungssperre erstreckt sich auf den künftigen Geltungsbereich des Bebauungsplans „Hauptstraße II“ und umfasst das Flurstück Nummer 108, Hauptstraße 39.

Der neue Bebauungsplan umfasst den Bereich der Hauptstraße vom Ortseingang bis zur Einmündung Nacker Straße. Hier ist die Wahrung des Ortsbilds ein wichtiges Anliegen. Insbesondere die Satteldächer sollen erhalten bleiben. Die Dachneigung wurde mit 25 bis 40 Grad vorgeschrieben. Auch die Größe und Proportionen der Gebäude sollen sich in die Umgebung einpassen und vorhandene Sichtachsen erhalten bleiben.

Gemeinderat Matthias Duffner (CDU) lobte in der jüngsten Sitzung die gute Arbeit von Bürgermeister Andreas Morasch. „Sie haben die Sache im Sinne der Gemeinde vorangetrieben“, stellte er fest. „Dadurch können wir Projekte verhindern, die unerwünscht sind.“ Nach der Sitzung zeigten sich die Anwohner beruhigt. Die Planungen sahen auf engsten Raum ein Appartementhaus mit 15 Wohneinheiten und 24 Stellplätzen vor.