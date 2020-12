von Ingrid Ploss

Liina Bielinski darf sich freuen – sie ist die beste „Leseratte“ der Realschule Jestetten. Dies ist das Ergebnis des Vorlesewettbewerbes, den die drei sechsten Klassen der Realschule ausgerichtet hatten. Dieser Wettbewerb, der seit mehr als 60 Jahren vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels durchgeführt wird, zählt zu den größten bundesweiten Schülerwettbewerben. Mehr als 600.000 Kinder beteiligen sich in rund 7200 Schulen alljährlich daran.

Die Klassensieger beim Vorlesewettbewerb mit ihren Lehrerinnen (von links): Sophia Little (6a), Deutsch-Lehrerin Natalie Wieland, Schulsiegerin Liina Bielinski (6c), Deutsch-Lehrerin Ann-Catrin Loth, Janis Scharff (6b), Deutsch-Lehrerin Julia Weber. Bilder: Realschule Jestetten

Auch an der Realschule Jestetten wird die Idee, Kinder zum Lesen und zur Beschäftigung mit erzählender Literatur zu ermuntern, jedes Jahr begeistert aufgegriffen. So wurde zunächst in allen sechsten Klassen jeweils eine Siegerin oder ein Sieger ermittelt. „Leselust und Lesespaß stehen dabei im Mittelpunkt“, betont Schulleiter Peter Haußmann, „gerade in dieser Zeit kann Lesen eine erfüllende Freizeitbeschäftigung sein.“ Daher durften die Schülerinnen und Schüler ihre Lieblingsbücher vorstellen und daraus vorlesen.

Spannende und unterhaltsame Bücher wurden so den Mitschülern präsentiert. Beim internen Vorentscheid der Klassen 6 gingen folgende Schülerinnen und Schüler als Sieger hervor: Sophia Little (6a), Janis Scharff (6b) und Liina Bielinski (6c). Als Klassensieger traten nun alle Vorleser zum sportlichen „Lesewettkampf“ an, um den Titel des Schulsiegers zu erlangen. Zunächst lasen die Schülerinnen und Schüler aus einem selbst gewählten Buch vor, wobei ein „Kunterbuntes Kuddelmuddel“, geschrieben von Eva Hiesteis und Theresa Strozyk, genauso zum Vortrag kam, wie ein spannender Buchauszug aus Alfred Hitchcocks „Die drei Fragezeichen und der Fluch des Rubins“.

Bekannte und unbekannte Texte

Auch der Kinder- und Jugendbuch-Klassiker „Krabat“ von Otfried Preußler durfte nicht fehlen. Anschließend mussten die Vorleserinnen und Vorleser beweisen, dass sie auch mit einem unbekannten Text gut umzugehen wussten. Die zuhörenden Mitschüler achteten genau auf Lesetechnik und Textgestaltung. Die entscheidende Jury bestand aus den drei Deutsch-Lehrerinnen Natalie Wieland, die den Vorlesewettbewerb organisiert hatte, Ann-Catrin Loth und Julia Weber. Gemeinsam hatten sie anschließend die schwere Aufgabe, die beste Vorleserin oder den besten Vorleser zu küren.

Letztendlich konnte Liina Bielinski aus Dettighofen die meisten Punkte auf sich und ihr Buch „Krabat“ vereinen. Ausgezeichnet und belohnt wurden die Finalisten, die alle hervorragend gelesen hatten und bei der Bewertung eng beieinander lagen, mit Urkunden und Büchergutscheinen. Die Jury-Mitglieder sowie Schulleiter Peter Haußmann gratulierten den Siegerinnen und Siegern der Klassenentscheide. Schulsiegerin wurde Liina Bielinski und darf nun als Teilnehmerin des Vorlese-Kreisentscheids in Bad Säckingen im Frühjahr 2021 die Realschule Jestetten vertreten.