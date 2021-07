von Thomas Güntert

Der Landfrauenverein Lottstetten bekommt am 29. Juli Besuch von Martin Wangler, der aus der Fernsehserie „Die Fallers“ als Bernd Clemens bekannt ist. Auf seiner „Von Daheim Tour 2021“ macht er in der Feldwiesenstraße Station auf dem Hof von Nutzfahrzeuge Gassenhofer.

Die Tour

Wangler fährt von 23. Juli bis 15. August mit seinem mehr als 50 Jahre alten Eicher Traktor, Modell „Königstiger“, und einem umgebauten Forstwagen vom Ruhbauernhof im Dreisamtal quer durch Baden-Württemberg. Der Forstwagen ist seine Wanderbühne, Küche, Ess- und Schlafzimmer. An 20 Orten führt er sein eineinhalbstündiges Kabarettprogramm „Nächste Ausfahrt Heimat“ auf, bei dem er den Ur-Schwarzwälder Fidelius Waldvogel verkörpert.

Die Rolle

Waldvogel ist bodenständiges Urgestein, Bauer, Wilderer und Naturbursche, der sich mit Themen aus seinen Lebensbereichen musikalisch und poetisch auseinandersetzt. Der 52- Jährige singt, musiziert und philosophiert über Schwarzwälder Gepflogenheiten und Traditionen. Dabei erklärt er, wie man Speck isst oder dass der Schwarzwälder noch brunzt, bevor er ins Bett geht.

Die Reservierung

Die dreiwöchige Tour macht Wangler in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz. „Das Einzige, was wir ihm stellen müssen, ist ein ruhiges Nachtlager für sein Gefährt“, sagte Michaela Russ, Vorsitzende der Lottstetter Landfrauen. Beginn ist um 19.30 Uhr. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung bei Angelika Würthenberger, Telefon 07745/14 74, oder per E-Mail (geli.wue@gmx.de) erforderlich.