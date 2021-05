Jestetten vor 1 Stunde

Von Besserwissern und Luftschnappern: Karikaturenausstellung in Schaffhausen nimmt Klischees zu Schweizern und Deutschen aufs Korn

Die Ausstellung „Die lieben Nachbarn, Ich und Du – Du & Ich“ im Atelier Kammgarn West in der Schaffhauser Altstadt stellt Klischees der Grenzregion gegenüber. Die Karikaturisten setzen dabei das Alltägliche der Menschen in der Region künstlerisch um und setzten Vorurteile wie den Schweizer Nationalstolz oder die deutsche Überheblichkeit gekonnt in Szene.