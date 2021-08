von Thomas Güntert

„Wir verlegen keine Kabel“, sagte Harald Vetter, der bei der Lottstetter Vetter GmbH häufig Ausschreibungen für Kabelverlegeprojekte bekommt. Der Firmenchef betont, dass Vetter Produkte in den Bereichen Stromkabelverlegetechnik, Glasfaserkabeleinblastechnik, Kabelspul- und Längenmesstechnik, sowie dem Freileitungsbau anbietet und Planungen für Spezialprojekte anfertigt.

Bei den Schulungen der Vetter GmbH Kabelverlegetechnik werden die Corona-Vorschriften eingehalten. | Bild: Thomas Güntert

Weil es den Beruf des „Kabelverlegers“ nicht gibt und bei komplexen Strom- und Glasfaserkabelverlegungen oftmals ungeschultes Personal und das falsche Material eingesetzt werden, versorgt Vetter ausführende Betriebe mit den richtigen Geräten und dem entsprechenden Know-how. Jährlich gibt es mittlerweile rund 200 Einweisungen und 50 Seminare.

Investitionen in den Heimstandort

Aufgrund des wachsenden Bedarfs wurde in den vergangenen eineinhalb Jahren das Betriebsgebäude in der Industriestraße in Lottstetten mit einem modernen Kunden- und Schulungszentrum erweitert, wobei rund vier Millionen Euro investiert wurden. Im Erdgeschoss ist der Empfangsbereich mit einer Ausstellung von Glasfasereinblasgeräten und dem Zugang zum Seminarraum, der für 32 Teilnehmer ausgerichtet ist. Zudem gibt es eine Ausstellungshalle und zwei Vorführräume für die praktischen Schulungen. Für weitere Praxisversuche ist im Außenbereich eine Kabelzugstrecke aufgebaut.

Rosanna und Harald Vetter im Cateringbereich. | Bild: Thomas Güntert

Im Obergeschoss sind vier Büros und ein Besprechungsraum für den Vertrieb und die technische Geschäftsleitung eingerichtet. Die Verpflegung der Seminarbesucher und Kunden erfolgt im Cateringbereich im Untergeschoss. Für Elektro- und Hybridfahrzeuge stehen insgesamt sechs elektrische Ladesäulen zur Verfügung, die von der 105-kW-Photovoltaikanlage des Hauptgebäudes gespeist werden.

Herbert Vetter gründete im Jahr 1970 einen Ein-Mann-Betrieb für Kabelverlegetechnik, die damals größtenteils den Freileitungsbau umfasste. Im Jahr 1988 wurde in Berlin mit einer Vetter Kabelspillwinde das erste Glasfaserkabel in Deutschland verlegt. Bereits vier Jahre später bot der Lottstetter Kabelverlege-Pionier die Glasfaserkabel-Einblastechnik, „CableJet“ an.

Im neuen Kunden- und Schulungsgebäude sind die verschiedenen Geschäftsbereiche der Vetter GmbH Kabelverlegetechnik ausgestellt. | Bild: Thomas Güntert

Heute werden in Deutschland zahlreiche Glasfaserkabel mit halbautomatischen Einblasgeräten der neuen Generation verlegt. Der Betrieb ist stetig gewachsen und im Jahr 2007 wurde erstmals ein Umsatz von zehn Millionen Euro erreicht. Seit zwei Jahren wird der Betrieb auf ein Prozessmanagement umgestellt, bei dem jeder Mitarbeitende in einen von zwölf Hauptprozessen einbezogen wird. „Wir definieren unseren Erfolg über den Mensch“, betonte Harald Vetter.

Martin Abend war der erste Lehrling bei der Lottstetter Vetter GmbH und kann am 1. August das 40- jährige Betriebsjubiläum feiern. | Bild: Thomas Güntert

Das 50-jährige Betriebsbestehen im Vorjahr fiel allerdings Corona zum Opfer. „Vorerst, es ist lediglich bis auf weiteres verschoben“, bemerkte Harald Vetter, der besonders stolz auf seine zahlreichen langjährigen Mitarbeitenden ist. Bereits vor fünf Jahren wurde der inzwischen berentete Prokurist Egbert Maier für seine 40- jährige Firmentreue geehrt. In diesem Jahr können Martin Abend das 40-jährige und Andreas Prescher das zehnjährige Betriebsjubiläum feiern.

Erster Lehrling erinnert sich

Der 58-jährige Martin Abend war der erste Lehrling, der bei Herbert Vetter zum Industriekaufmann ausgebildet wurde. Der Betrieb bestand damals aus sechs Mitarbeitenden und zwei Aushilfskräften. Abend ist im Kundenservice, Vertrieb und Export beschäftigt und noch einer der wenigen Mitarbeitenden, die so breit aufgestellt sind. „Heute tanzt man nicht mehr auf so vielen Hochzeiten wie früher“, sagte Abend.

Das Unternehmen Die Vetter GmbH Kabelverlegetechnik ist mit einem Anteil von 45 Prozent deutschlandweit Marktführer in der Branche. Mit rund 3000 Kunden und ebenso vielen Verkaufsprodukten sorgen 49 Mitarbeitende für einen jährlichen Umsatz von mehr als 20 Millionen Euro. Der Inlandsanteil beträgt rund 65 Prozent, wobei etwa 30 Prozent vom europäischen Ausland und der Rest aus Übersee generiert werden.

Der Höhepunkt seiner beruflichen Karriere war ein zweiwöchiger Aufenthalt in Australien, wo er zusammen mit Egbert Maier die Verkabelung eines Kraftwerks technisch begleitete. Früher war Abend oft zu Einweisungen auf Baustellen, bei internationalen Fachmessen und zur Kontaktpflege mit den Generalvertretern europaweit unterwegs. Seine langjährige Betriebstreue führt er auf den respektvollen Umgang in familiengeführten Firma zurück. Der kurze Arbeitsweg zum sicheren Arbeitsplatz und der gute Lohn sind weitere Gründe, weshalb er manches Angebot aus der Schweiz sausen ließ und weiterhin bei Vetter unter „Strom und Spannung“ stehen wird.