Die A-cappella-Gruppe Vocalgourmets ist auf Einladung des Kulturkreises Jestetten und Umgebung in der katholischen Kirche in Jestetten aufgetreten. Die acht Sänger unter der Leitung von Monika Blaser-Eppler, Lehrerin am Friedrich-Wöhler-Gymnasium in Singen, sangen Vertonungen von Shakespeare-Stücken und -Gedichten aus fünf Jahrhunderten. Das Motto des Konzerts lautete „Shall I Compare Thee To A Summer‘s Day“. Durch das Programm führte mit vielen Hintergrundinformationen Sprecher Albert Bahmann. Eine kleine Szene aus drei Personen spielte er alleine, dies war für das Publikum überaus amüsant.

Teilweise waren die Stücke achtstimmig, dies brachte die Zuhörer zum Staunen. Die Sänger sind, bis auf Monika Blaser-Eppler, Amateure, die noch in weiteren Chören aktiv sind. Das Zusammenfinden der Gruppe stellt sich teilweise schwierig dar, sodass manchmal viele Wochen zwischen den gemeinsamen Proben liegen und dennoch ist die Sicherheit in den einzelnen Stimmen von hoher Qualität.

100 Gäste sind gekommen, es war das am besten besuchte Konzert mit diesem Programm, das das Ensemble zum vierten Mal aufführte. Monika Blaser-Eppler stellte fest, dass die Qualität ihres Konzerts stetig gestiegen ist. Die Balance zwischen piano und forte brachte das Ensemble in allen Feinheiten gut in den Kirchenraum. Das Publikum applaudierte lang und freute sich über eine Zugabe.

Die Stücke, vertont von unterschiedlichen Komponisten, teilweise bekannt mit Shakespeare, beinhalteten viele Dissonanzen, Harmonien und Akkorde. Das Alter der Zuhörer reichte von zehn Jahren bis über 80. Alle waren fasziniert von dem Konzert und gingen beschwingt nach Hause. Die Vocalgourmets traten das erste Mal im Landkreis Waldshut-Tiengen auf, sie sind in Singen und dem Bodenseeraum zu Hause. Die Freude über ein so großes Publikum war ihnen anzumerken.