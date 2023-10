Jestetten – 40 Arbeitsjahre in einer Firma: Darauf kann Martin Weissenberger bei der Hauser GmbH zurückblicken. Bereits nach dem Schulabschluss begann seine Karriere als Auszubildender zum Heizungs- und Lüftungsbauer bei der Firma in Jestetten, bald nach der Ausbildung war er als Kundendienstmonteur im Einsatz und besuchte Schulungen zu diversen Heizungssystemen. 1998 bestand er die Meisterprüfung und war ab dieser Zeit für Beratung und Angebotsausarbeitungen tätig. Viele organisatorische Aufgaben liegen daraufhin in seiner Hand, so die Einteilung der Monteure. Seit vielen Jahren steht er für den 24-Stunden-Notdienst zur Verfügung. Seine Aufgaben umfassen Öl-, Gas- und Holzheizungen und seit geraumer Zeit auch die Themen Wärmepumpen, Pellet und Photovoltaik. Martin Krug, Geschäftsführer der Firma Hauser, ist sehr stolz, eine so langjährige Fachkraft zu beschäftigen, wie er bei einem Pressetermin betont. In seiner Freizeit engagiert sich Weissenberger im Turnverein Jestetten, andere Hobbys sind Volleyball, Skifahren, sowie Fahren mit dem Motorrad und dem E-Bike. Sein Kollege Norbert Ritzmann blickt auf eine 35-jährige Betriebszugehörigkeit zurück. Beide fühlen sich bei der Firma Hauser sehr wohl und genießen die Kollegialität, wie sie sagen.