Der Helferkreis für Flüchtlinge Jestetten hat im Saal unter der Kirche Sankt Benedikt einen „Kaffee der Begegnungen“ veranstaltet. Horst Weible, der Hauptorganisator begrüßte die zahlreichen Gäste und berichtete, dass in der Jestetter Gemeinschaftsunterkunft momentan zehn verschiedene Sprachen gesprochen würden. Es sei eine Herausforderung, mit allen ins Gespräch zu kommen.

Im Saal waren bei diesem Kaffee-Treffen angeregte Unterhaltungen zu vernehmen. Toni Kempf spielte mit den Kindern, um den Eltern Gespräche zu ermöglichen. Die Kinder hatten viel Freude beim Spiel mit Luftballons, Springseil, Ball und beim Malen. Viele verschiedene Kuchen, mitgebracht von Flüchtlingen und Mitgliedern des Helferkreises, wurden auf dem Büfett zu Kaffee und Tee sowie alkoholfreien Getränken angeboten.

Die junge Iranerin Shahla berichtete in gutem Deutsch von der aktuellen Situation im Iran. Dort werden die Menschen seit 44 Jahren unterdrückt. Sie erzählte, viele Frauen würden unter Vorwänden festgenommen, gefoltert, müssten sexuelle Gewalt über sich ergehen lassen und würden oftmals ermordet. Sie und ihr Mann seien wegen dieser Zustände und aus Angst um Leib und Leben aus dem Iran geflohen und nun seit sieben Monaten in Jestetten. Shahla berichtete weiter, sie kämpften für Demokratie im Iran, seien Teilnehmer der Demonstration Ende 2022 in Berlin gewesen und hofften auf ein friedliches Leben. Ihren Vortrag beendete sie mit „Frau-Leben-Freiheit!“

Leopold Simons, ein aktives Mitglied des Jestetter Helferkreises, berichtete im Gespräch, dass junge Mütter keine Sprachkurse machen dürften, da während des Kurses die Kinderbetreuung nicht gewährleistet werden könne. Die Kinder stellten hier ein nicht zu verstehendes Hindernis dar.