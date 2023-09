Jestetten – Der Turnverein Jestetten hat wieder die Vreneles Wies‘n Gaudi in Jestetten hinter dem Rathaus veranstaltet. Der TV war mit der Resonanz sehr zufrieden. Zeltöffnung war am Samstag um 18 Uhr. Einige Familien kamen, um dort das Abendessen zu genießen. Die Sprützchante-Musigg spielte ab 19.30 Uhr auf und füllte damit das Festzelt merklich, waren zu der Zeit auch gerade die Fußballspiele in Jestetten zu Ende. Viele Besucher blieben vor dem Zelt in der milden Abendluft stehen, die zum Verweilen im Freien einlud. Ab circa 22 Uhr ging der Abend mit DJ-Musik weiter. Viele Besucher freuten sich auf den Tanz, DJ Matze heizte ihnen ein, sodass das Zelt förmlich bebte. Die ganze Bühne war voller Tänzer.

Der Sonntag begann um 11.30 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Altenburg. Das Zelt füllte sich so sehr, dass es zeitweise keinen freien Platz mehr gab, um zu Mittag zu essen. Nach dem Essen gab es ein Spieleangebot für Kinder, während die Eltern sich unterhielten. Kaffee und Kuchen wurden ebenso angeboten. Es war ein gelungenes, friedliches Fest bei bestem Wetter.