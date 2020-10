von Ingrid Ploss

Bei der etwas anderen Eröffnung der neuen Ausstellung des Künstler-Duos Anra in Lottstetten haben sich die Gäste trotzdem wohl gefühlt und in entspannter Atmosphäre die präsentierten Werke betrachtet. Aus familiären Gründen konnte Bürgermeister Andreas Morasch die Begrüßung nicht übernehmen. So entstand ein fließender Übergang vom Eintrag der persönlichen Daten am Einlass und dem Betreten nur mit Mund- Nasen-Schutz zum künstlerischen Genuss der auf drei Etagen vorgestellten Kunstwerke. Violinen-Musik begleitete die Besucher durch die Stockwerke.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

Die ausstellenden Künstler sowie die Gastgeber Andreas und Ralph Hilbert, das Künstlerduo Anra, führten rege Gespräche mit interessierten Betrachtern ihrer Kunst. Gerade bei künstlerischen Begegnungen ist das Maskentragen etwas Eigenes: Zeigt das Gegenüber Freude, Wohlwollen, Begeisterung – oder Langeweile, Desinteresse, Abweisung? Nicht alles ist von den Augen ablesbar. Daher war die Präsenz der Künstler als jeder Zeit ansprechbare Partner besonders angenehm und wichtig.

Waldshut-Tiengen Kein Abendkasse und Garderobe: Diese und weitere Corona-Regeln gelten bei den kommenden Kulturveranstaltungen der Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Noch bis Sonntag, 25. Oktober, gibt es im Künstlerhaus Lottstetten viel zu entdecken – Installationen, Skulpturen, Collagen, Abstraktes, Großflächiges, Lineares, in Öl oder Gezeichnetes, Porträts und versteckte Details. Die Eröffnung mit zahlreichen Gästen hinterließ unterschiedliche Eindrücke, von „etwas düster“ bis „interessant installierte Kleinigkeiten“ sowie „erstaunlich vielfältig“.

Die Ausstellung ist Samstag und Sonntag, 15 bis 18 Uhr, bis 25. Oktober geöffnet.