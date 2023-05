Im Künstlerhaus Lottstetten gibt es bald kreative Werke zu sehen. In den Arbeits- und Ausstellungsräumen des Künstlerduos Anra werden Claudia Boss aus dem schweizerischen Rafz Porträts, Uwe Buchter aus Lottstetten Bilder und auf Papier gebannte philosophische Gedanken, Petra Jäger aus Weilheim Tiergemälde und Zeichnungen, die Streetart-Künstlerin Laura Polke aus Karlsruhe ihre bunten Werke mit dem Schwerpunkt auf Siebdruck sowie der Autodidakt im Raku-Brand Gerhard Schwarz aus Stühlingen interessante Keramiken vorstellen. Anra, Andreas und Ralph Hilbert als Gastgeber, stellen ihre Trash-Art-Werke ebenfalls aus. Die Galeriebesucher erwartet eine Vielfalt an Gestaltung, Farben und Techniken.

Die Künstler zeigen mit ihren Werken das, was sie immer tun: in ihren Interpretationen und Darstellungen ihr Inneres nach außen tragen, andere teilhaben lassen an ihrer Sicht auf die Welt, Gedanken anregen und Freiräume lassen. Petra Jäger liest am Tag der Finissage, 14 Uhr, aus ihrem neuesten erzählenden Sachbuch, der Graphic Novel „Tiere im Schwarzwald“, wozu in der Ausstellung entsprechende Bilder von ihr zu sehen sein werden. Die musikalische Gestaltung zur Vernissage übernimmt der schweizweit angesehene Jazzmusiker, Saxophonist und Komponist Christoph Grab.

Die Ausstellung: Vernissage ist am Freitag, 12. Mai, 19 Uhr; Musik: Christoph Grab, Begrüßung durch Bürgermeister Andreas Morasch; Ausstellung vom 13. bis 28. Mai immer samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung, Finissage am 28. Mai; Kontakt Anra telefonisch unter 0175 4573802 oder per E-Mail an contact@anra-art.de