Der Kulturkreis Jestetten und Umgebung lädt zum Preisträgerkonzert der Volksbank-Hochrhein-Stiftung in die Klangscheune Nack ein. Die Mitglieder des Varga Trios, Erika Vaga, Valentina Dubrovina und Julia Pleninger, haben in ihrer bisherigen künstlerischen Laufbahn schon internationale Erfolge gefeiert. Als Solisten sowie in kammermusikalischen Formationen haben sie mit renommierten Dirigenten und Orchestern gearbeitet.

Das Varga Trio wurde im Jahr 2021 von Erika Varga in Zürich gegründet und erlebt seither eine erfolgreiche Karriere. Bereits im Gründungsjahr gewann das Trio den ersten Preis beim Danubia Talents International Music Competition and Festival. Die jungen Mitglieder interessieren sich nicht nur für klassisches Repertoire, sondern beschäftigen sich auch gern mit der Suche nach vergessenen Stücken, neuen Arrangements und mit zeitgenössischer Musik. Voller Leidenschaft präsentieren sie sich in ihren Konzerten und machen so jedes zu einem besonderen Erlebnis.

Konzert und Karten: Das Varga Trio mit Erika Varga (Klarinette), Valentina Dubrovina (Violoncello) und Julia Pleninger (Klavier) gibt das Preisträgerkonzert der Volksbank-Hochrhein-Stiftung am Freitag, 22. September, ab 19.30 Uhr in der Klangscheune Nack. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 20 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Der Vorverkauf läuft im Dorfladen Altenburg, bei der Volksbank Jestetten und ist auch per Banküberweisung über die Internetseite www.kulturkreis-jestetten.de möglich.