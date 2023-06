Der Umbau des Sportlerheims des SV Lottstetten läuft weitgehend planmäßig. Allerdings hat Unvorhergesehenes dazu geführt, dass der Gemeinderat zu den genehmigten 150.000 Euro zusätzliche 24.000 Euro zuschießen musste. Durch eine Laboranalyse wurde festgestellt, dass die Plattenverkleidung an Traufe und Ortgang sowie die ehemals grüne Verkleidung aus asbesthaltigen Platten besteht. „Laut gesetzlichen Auflagen ist ein Anschleifen, Überstreichen oder sonstiger Umgang mit asbesthaltigen Platten verboten“, erklärte Architektin Annett Diemke in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Demnach gebe es nur die Möglichkeit, alles zu belassen, wie es ist, was nicht infrage komme, oder die Platten fachgerecht zu entsorgen.

Der Dachrand wird an Traufe und Ortgang mit Titanzinkblech verkleidet und ein grünes Band in Vereinsfarbe aus Aluminiumblech angebracht. „Und das behält auch die Farbe“, so Diemke. Diese Arbeiten übernehmen die Holzwerkstatt Griesser und die Firma Hauser. Durch Sandstrahlen haben die Holzbretter neuen Glanz. Die Fassade wird neu gestrichen. Die Sanierung der Sanitärbereiche verläuft planmäßig.