Jestetten – Die Dozenten der Abteilung „Tasten“ der Musikschule Südschwarzwald haben ein Konzert im Gotischen Saal des alten Schulhauses in Jestetten gegeben. Sie präsentierten die Möglichkeiten, Akkordeon und Klavier, Flöten und Violoncello zu kombinieren. Die Zentrale der Musikschule Südschwarzwald ist in Tiengen. Es gibt viele Schüler aus Jestetten und Umgebung, die über die Musikschule an unterschiedlichsten Instrumenten unterrichtet werden. Joachim Borgmann teilte im Gespräch mit, dass es schon lange angedacht war, im östlichen Zipfel des Landkreises einen Abend zu gestalten, um sich zu präsentieren. Die Schülerzahlen aus Jestetten und Umgebung steigen seit einiger Zeit. Dafür wollten die Dozenten auf diese Weise danken. Auf der Suche nach einem geeigneten Raum mit Flügel stießen sie auf den Gotischen Saal in Jestetten.

Marlene Adam am Akkordeon eröffnete zusammen mit Anette Däublin-Schwarz an der Blockflöte mit der Sonate G-Dur von Johann Christian Bach, „Berceuse“ op. 16 von Gabriel Fauré und einem Stück von Francois-Joseph Gossec den Abend. Es war eine sehr interessante Kombination, die wohl ungewohnt ist, aber dennoch ansprechend sein kann.

Den zweiten Block bildete Joachim Borgmann am Flügel, er spielte Johann Sebastian Bach, Miles Davis und anschließend Robert Schumann. Er arrangierte Übergänge ohne ein hörbares Ende eines Musikstückes und zeigte diese Übergänge erstmalig vor Publikum. Die Anwesenden waren begeistert von der Kombination und zeigten dies durch viel Applaus. Anschließend kam Mika Tamura-Winklmeier mit den Violoncello dazu. Gemeinsam spielten sie zwölf Variationen über ein Thema aus Händels Oratorium „Judas Maccabäus“ von Ludwig van Beethoven.

Nach der Pause spielte Marlene Adam solistisch am Akkordeon die Sonata C-Moll von Domenico Scarlatti, „Nocturne“ von Pietro Roffi, sowie „Chiquilin de Bachin“ von Astor Piazzolla. Den Abschluss machte Chao Tian am Flügel, er spielte von Federic Chopin das Andante spianato und die grande polonaise billante in Es-Dur aus op. 22 mit sehr viel Gefühl und ohne Noten. Chao Tian hat vor einigen Monaten seinen Master im Solospiel auf dem Klavier abgeschlossen. Es war ein beeindruckender Abend.