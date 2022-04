von SK

Ein unbekanntes Fahrzeug soll am Sonntagabend, 3. April, zwischen 18 und 19.30 Uhr, in Jestetten einen geparkten Toyota Auris gestreift haben. Der verantwortliche Fahrer flüchtete laut Mitteilung der Polizei. Der Toyota stand auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Hauptstraße.

Wie die Polizei vermutet, soll ein rotes Fahrzeug von einer gegenüberliegenden Parklücke rückwärts ausgeparkt haben und gegen die Front des Toyotas gestoßen sein. Den Sachschaden am Toyota schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/831 60.