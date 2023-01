Jestetten vor 2 Stunden Einbrecher in die Bäckerei in der Jestetter Hauptstraße Die Einbrecher nehmen die Kassenschublade mit dem Wechselgeld mit. Laut Polizei liegt die Beute im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Die Polizei sucht Zeugen.

In die Bäckerei in der Jestetter Hauptstraße ist in der Nacht auf Dienstag eingebrochen worden. | Bild: Ingrid Ploss