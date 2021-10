von sk

Die Hauptversammlung des Turnvereins Lottstetten für das Jahr 2020 wurde in einer Rekordzeit von nur einer Stunde in der gut besetzten Gemeindehalle in Lottstetten abgehalten. Der Vorsitzende Norbert Delahaye bedankte sich bei den anwesenden Mitgliedern dafür, dass sie dem Verein in dieser von Corona geprägten Zeit die Treue gehalten haben.

Der Jahresrückblick auf das Jahr 2020, von der Vorsitzenden Beatrice Pfisterer, fiel dementsprechend kurz aus. Die Hauptversammlung im Januar und die Spelunken-Fasnacht im Februar konnten noch wie gewohnt stattfinden. Im März führte der Lockdown dann zu einem jähen Stillstand aller Vereinsaktivitäten. Alle geplanten Veranstaltungen mussten abgesagt werden. Beim zweiten Lockdown im November erreichte Beatrice Pfisterer mit ihrer 10.000 Schritte Challenge eine erfreulich große Teilnahme der Vereinsmitglieder sowie auch der Bevölkerung von Lottstetten.

Dabei konnten die Teilnehmer zwar nicht gemeinsam Sport treiben, aber sie hatten ein Ziel, das es zu erreichen galt. Auch die Berichte der Übungsleiter fielen wegen der geringen Vereinsaktivitäten während dieser Zeit entsprechend kurz aus. Die Gruppen nutzten die Zeit von Juni bis Oktober für Sportangebote und das Beachvolleyballfeld erfreute sich großer Beliebtheit. Finanziell ist der Turnverein Lottstetten sehr solide aufgestellt, obwohl der Kassenbericht ein leichtes Minus aufweist. Das lag vor allem daran, dass keine Veranstaltungen stattfanden. Außerdem nutze der Turnrat die sportfreie Zeit dafür, den Geräteraum wieder auf Vordermann zu bringen und auch einige Neuanschaffungen zu tätigen.

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Norbert Delahaye und Kassiererin Ria Hauser sowie die beiden Beisitzer Vanessa Frey und Roger Günther bestätigt. Für zehn Jahre Mitgliedschaft wurden Renate Kock und Kirsten Meier mit einer Urkunde geehrt. Auf 25 Jahre Vereinszugehörigkeit kann Birgit Metz zurückblicken und stolze 50 Jahre gehört Gretel Kleinschnitz dem Turnverein Lottstetten an. Beide wurden mit einer Urkunde und einem kleinen Präsent geehrt.