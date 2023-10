Jestetten – Das Amateurtheater Lüüchte ist seit April mit viel Elan und Freude an den Vorbereitungen des neuen Theaterstücks „Weihnachten auf dem Balkon“. Die Proben laufen auf Hochtouren. Es verspricht ein großes Erlebnis zu werden – auch die Lachmuskeln werden strapaziert.

Die Darsteller schlüpfen in verschiedene Rollen und spielen überzeugend die jeweiligen Personen. Die Turbulenzen am Heiligen Abend, wie sie jeder kennt, sind amüsant in eine Geschichte verpackt. Die Besucher erwartet sicher einige Überraschungen. Wie seit vielen Jahren findet an den Abenden in Jestetten, vor und nach den Vorführungen, Bewirtung mit warmer Küche statt.

Das Stück feiert am Freitag, 20. Oktober, um 20 Uhr Premiere in der Gemeindehalle in Jestetten. Ab 19 Uhr gibt es warme Küche im Theaterbistro. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 21. Oktober, 20 Uhr, (ab 19 Uhr Bewirtung mit warmer Küche) und am Sonntag, 22. Oktober, 15 Uhr, in der Gemeindehalle Jestetten. Am Samstag, 4. November, wird das Stück um 20 Uhr in der Gemeindehalle Lottstetten aufgeführt und am 11. und 16. November, 20 Uhr, im Gemeindehaus in Hallau, auch hier gibt es Abendessen ab 19 Uhr.

Auch im neuen Jahr kann das Publikum die Theaterdarsteller noch einmal mit „Weihnachten auf dem Balkon“ erleben. Am 12. und 13. Januar 2024 in Neuhausen im Trottentheater und zum Abschluss am 19. und 20. Januar in Lauchringen in der alten Schlosserei, jeweils um 20 Uhr.