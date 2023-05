Bei der Hauptversammlung des Amateurtheaters Lüüchte in Jestetten waren gut 20 Personen anwesend, darunter fünf Gemeinderäte, mit dabei Peter Haußmann als Bürgermeisterstellvertreter. Vorsitzender Ralf Frulio meinte augenzwinkernd: „So viel Gemeindeprominenz war ja noch nie bei uns. Ganz toll, dass das Interesse für uns gestiegen ist.“ Von den Mitgliedern waren knapp mehr als zehn Prozent anwesend und somit konnten Entscheidungen getroffen werden. Ralf Frulio berichtete von zwei Neuanmeldungen, aber auch von altersbedingten Abmeldungen.

Die Beteiligung an der 1150-Jahr-Feier von Jestetten nannte Frulio sehr gelungen, hatte die Lüüchte doch in historischen Gewändern historische Speisen feilgeboten. Auch die abendlichen Kurzaufführungen mit Licht- und Schattenspielen kamen beim Publikum sehr gut an. Der Auftritt des Großherzogs am Sonntag und alle anderen Auftritte in historischen Gewändern waren mit Beteiligung von Lüüchte-Mitgliedern. Beim Festakt zum Dorfjubiläum im Oktober waren neben Originaldarsteller Alfons Brohammer, der sich selber als Bürgermeister spielte, acht Lüüchte-Mitglieder unter den zwölf Darstellern.

Die monatelange Suche nach einem passenden Probenraum konnte beendet werden. Durch ein Gespräch am Jubiläumsabend konnte ein Raum gefunden werden, in dem auch die Möglichkeit besteht, Kostüme trocken zu lagern. Das gesamte Amateurtheater ist glücklich, wieder einen solchen Raum zu haben. Das nächste Stück nach vierjähriger Pandemiepause, ist in Vorbereitung, es wird ab Oktober zur Aufführung gebracht. Stephanie Lemke aus Jestetten konnte für die Regie gewonnen werden, sie ist ausgebildete Schauspielerin.

Der Theaterverein arbeitet derzeit an einer neuen und moderneren Homepage und hofft, damit auch junge Menschen anzusprechen – und nicht nur als Schauspieler: „Man muss nicht auf der Bühne stehen, wir brauchen auch Bühnenbauer und Roadies, die uns im Hintergrund unterstützen.“ Durch die Wahlen führte Bürgermeisterstellvertreter Peter Haußmann. Vorsitzender Ralf Frulio, Sabine Zuch als Schriftführerin sowie die Beisitzer Astrid Brand, Carola Meier, Reinhard Vallböhmer und Thomas Asaël wurden einstimmig bestätigt. Kassenprüfer Thomas Asaël wurde als Kassenprüfer bestätigt, Hans-Peter Sattler kam als Kassenprüfer hinzu. Frulio teilte nach den Wahlen mit, dass er in zwei Jahren nicht erneut als Vorsitzender zur Verfügung stehen wird. Er ist nach dieser Amtszeit bereits 35 Jahre Mitglied des Vorstandes, davon 15 Jahre als Schriftführer und 30 Jahre als Vorsitzender, hieß es in der Versammlung.

Unter Verschiedenes kamen einige Wortmeldungen. Andrin Haas sprach an, ob über eine Mikrofonanlage nachgedacht werden könne, sei doch im hinteren Bereich des Theaters immer wieder zu hören, dass die Zuschauer Probleme haben, alles zu hören. Auch die Technik am Pult habe es in dieser Beziehung nicht ganz leicht. Dieses Thema sei schon des Öfteren besprochen worden, es besteht die Befürchtung, dass das räumliche Tonempfinden verloren geht und die natürliche Tonhaptik nicht gewährleistet ist. Ein anderer Schauspieler gab zu bedenken, dass beim Umziehen Probleme auftauchen könnten, ebenso beim Ausfall der Technik. Ein weiteres Argument dagegen ist der hohe finanzielle Aufwand. Das Thema wird dennoch im Rahmen einer Vorstandssitzung weiter behandelt. Als weiteres wurde die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages angesprochen. Es wurde einstimmig eine Erhöhung auf 20 Euro pro Jahr durch die Anwesenden beschlossen.

Die Mitglieder hatten noch einen weiteren Grund zur Freude. In der Hauptversammlung wurde das 100. Mitglied begrüßt. Elio Ritacco ist als 98. Mitglied beigetreten, Rotraud Opfermann als Nummer 99 und schließlich Stefanie Cox-Kübler als 100. Mitglied beim Theaterverein Lüüchte.