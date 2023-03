Die Theater-AG, der Realschule Jestetten spielte ihr Theaterstück „Oliver Twist“ als „Freilichttheater“ frei nach Charles Dickens von Manfred Heinrichs. Elke und Peter Haußmann freuten sich über eine bis auf den letzten Platz sehr gut gefüllte Gemeindehalle in Jestetten und darüber, dass das Stück, das mit anderen Schülern bereits im Jahr 2020 zur Aufführung hätte kommen sollen, endlich zur Aufführung kam. Die Pandemie hatte das Arbeiten in der Theater-AG unmöglich gemacht. Einige, mittlerweile ehemalige Schülerinnen und Schüler waren gekommen, um das Stück, das ursprünglich mit ihnen geplant war, anzuschauen.

30 Kinder probten seit Oktober 2022 das Theaterstück einmal in der Woche. Die meiste Zeit abseits der Bühne. Erst am Probenwochenende, das am 10. und 11. März stattfand, wurde mit Kostümen und auf der Bühne geprobt. Die Kinder zeigten eine hohe Textsicherheit. Die Ausführung und Darstellung der Personen war einfühlsam, authentisch und aussagekräftig.

Ylvie Kübler spielte das Waisenkind Oliver Twist sehr überzeugend, ihre Mimik passte extrem gut dazu. Das Publikum wurde in die damalige Zeit entführt, in der die Armut unter Kindern weit verbreitet war. Oliver Twist wurde einem Sargschreiner, gespielt von Jason Diz, verkauft und landete nach seiner Flucht bei der finsteren Hehlerin Fancy, gespielt von Ruth Csima. Sein Halbbruder Monks, gespielt von Justin

Abend, versuchte Oliver Twist auf die schiefe Bahn zu bringen, sein Leben zu zerstören. Oliver Twist ließ sich jedoch nicht zu gemeinen, bösen und verbotenen Taten verleiten. In London begegnete er Mr. Brownlow, Peter Haußmann, der ihn zu sich nahm und sich um ihn kümmerte. Oliver Twist geriet wieder in die Hände der Hehlerin, doch durch das Wohlwollen von Nancy, gespielt von Anna Körner, die eigentlich ein Mitglied der Bande war, konnte er über Umwege zu Mr. Brownlow zurückgelangen. Brownlow war ein Freund von Olivers Vater, der ein reicher Mann war. Durch diese positive Wendung kann er sich um die Waisenkinder kümmern und die unzumutbare Situation ändern.

Die Besucher waren begeistert über die Leistung der Kinder und des Ehepaars Haußmann, so viele Kinder so präzise zu leiten.