von Ingrid Ploss

Endlich ist es so weit – die neuen Tennisplätze in Jestetten sind spielbereit. Am Vorabend des Tags der offenen Tür waren etwa 50 Mitglieder des Tennisclubs zur internen Eröffnung anwesend.

Anonymer Gönner sendet Grußbotschaft

Begrüßen konnte Vorsitzender Michele Azzato sowie der Vorstand des TCJ Ehren- und Gründungsmitglied Rolf Kundke und Gotec-Chef Daniel Goldschmidt. Der Förderer des Projekts will nicht namentlich genannt werden, sendete aber eine Grußbotschaft: „Eine neue Ära wird eingeläutet. Jung und Alt können sich freuen, hier in Jestetten gemeinsam ihrem Hobby auf professionellen Allwetterplätzen und zusätzlicher Padel-Anlage nachgehen zu können.“

In naher Zukunft wird es auch noch eine Pickleball-Anlage geben. Die Flutlichtanlage wartet nur noch auf die Scheinwerfer. Etwas länger muss noch der Neubau des Clubhauses warten. „Wir werden auch das noch in Angriff nehmen, alles auf einmal geht nicht. Mit dem Erreichten sind wir zunächst sehr zufrieden“, betonte Azzato.

Bei schönem Wetter nutzten am nächsten Tag zahlreiche Gäste und Tennisbegeisterte die Gelegenheit, das erste Mal auf den neuen Plätzen zu spielen oder bei Bratwurst, Steak oder Kuchen den Sportlern zuzuschauen.

Bei schönem Wetter nutzten viele Tennisfreunde die Gelegenheit, beim Tag der offenen Tür die neuen Tennisplätze auszuprobieren. | Bild: Ingrid Ploss

Begehrt war die Padel-Anlage. Die Laufwege sind nicht so anstrengend und so kann generationenübergreifend mit großem Spaßfaktor gespielt werden.

Die Padel-Anlage war bei Jung und Alt gefragt. | Bild: Ingrid Ploss

„Wir freuen uns sehr und sind gespannt, wie sich die Nachfrage mit den neuen Angeboten entwickelt“, äußerte sich Azzato zuversichtlich. „Dass wir durch das Flutlicht sowie die Allwetterplätze die Anlage das ganze Jahr nutzen können, ist für den Verein ein großer Gewinn.“