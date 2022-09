von Sandra Holzwarth

Jestetten – Über das Wochenende bietet sich den Besuchern beim Tag der offenen Tür die Gelegenheit, die Seniorenresidenz Rheinauen in Jestetten zu besichtigen. Dabei stehen die Musterwohnung sowie der Begegnungspavillon im Zentrum der Anlage jeweils von 11 bis 16 Uhr für die Besucher offen. Das Bauvorhaben Rheinauen Das Gesamtprojekt „Rheinauen“ in Jestetten besteht aus drei Bauabschnitten. Bei dem ersten Bauabschnitt handelt es sich um die Seniorenresidenz mit 34 komfortablen Wohnungen in vier Häusern sowie dem Begegnungspavillon. Der konventionelle Wohnungsbau wurde im zweiten Bauabschnitt mit 27 Wohnungen in drei Häusern und im dritten Bauabschnitt mit 36 Wohnungen in vier Häusern umgesetzt. Während die Wohnungen der Seniorenresidenz bereits vollständig an die Eigentümer übergeben wurden, befindet sich der zweite Abschnitt im Bau und wird im Frühjahr 2023 fertiggestellt. Die harmonische Architektur und das in Form eines Parks angelegte Grundstück strahlen eine besondere Atmosphäre im gesamten Projekt aus. Die Infrastruktur fördert das Zusammenleben aller Generationen und ermöglicht ein Leben für Jung und Alt. Die Wohnungen überzeugen mit attraktiven Grundrissen, hochwertiger Ausstattung und vielen durchdachten Details. Über Bodenbelag, Farben oder Küchengestaltung kann der Immobilienkäufer selbst entscheiden und sich somit sein ganz persönliches Wohnglück schaffen. Die Grundlagen dafür legt die Firma Werne aus Tiengen bereits bei der Planung. „Wir möchten, dass sich die Bewohner in ihrem neuen Heim rundum wohlfühlen“, so Geschäftsführer Manuel Werne. „Alle Wohnungen des Projekts Rheinauen wurden großzügig konzipiert und verfügen durch große Fensterflächen über lichtdurchflutete Räume, eine attraktive Terrasse oder einen komfortablen Balkon.“ Besonders sind auch die überbreiten Stellplätze in der gut ausgeleuchteten Tiefgarage. Natürlich gehört zu jeder Wohnung ein geräumiger Keller. Die Bewohner können im gesamten Projekt Rheinauen ihren persönlichen Lebensstil in anspruchsvollem Ambiente genießen. Die Wohnung bildet das persönliche Reich als Rückzugsort. Zugleich sind die Bewohner auch Teil einer Gemeinschaft. Sie können vielfältige Versorgungsdienste in Anspruch nehmen und sich geborgen und sicher fühlen. Inmitten der Parkanlage steht das Highlight der gesamten Anlage. Ein zeitgerechter Pavillon mit großer Terrasse, welcher technisch auf dem neuesten Stand ist. Dazu gehören eine vollausgestattete Küche, klappbare Tische und Stühle zum Stapeln, Klimageräte, Lüftung, Jalousien, Markisen, Parkettböden, Anschlüsse für TV und Internet. Dieses Gemeinschaftsgebäude dient allen Bewohnern der gesamten Anlage bestehend aus 97 Wohnungen als Begegnungsort für vielfältige Freizeitaktivitäten. Neben Schwangerschaftsgymnastik, Pilates und Seniorenturnen wäre hier auch ein Kaffeekränzchen möglich. „Wir möchten, dass sich die Bewohner in ihrem neuen Heim rundum wohlfühlen.“ Manuel Werne,

Gewerbegelände wird zum modernen Wohngebiet

Jestetten (sho) Seit mehr als 40 Jahren steht der Name Werne als Projektentwickler und Bauträger für innovative Wohnprojekte in der gesamten Region. Mit Fertigstellung des Bauvorhabens Rheinauen in Jestetten entsteht ein einzigartiges Generationenprojekt, welches kaum Wünsche offen lässt. Auf dem Areal von nicht mehr genutzten Gewerbebauten ist im Herzen von Jestetten ein zukunftsträchtiges Projekt entstanden, welches hohe Lebensqualität für alle Generationen verspricht. Ein ambitioniertes Vorhaben, welches selbst für ein erfahrenes Unternehmen wie Werne eine große Herausforderung bedeutet – doch die Mühe hat sich gelohnt. Dank einer ausgeklügelten und vorausschauenden Planung sowie einer Menge Knowhow ist ein zukunftsweisendes und bis ins Detail durchdachtes Gesamtkonzept entstanden. „Ein Gewerbegrundstück in einen attraktiven Wohnpark umzuwandeln, war eine sehr fordernde Aufgabe“, verrät Manuel Werne und lobte in dem Zusammenhang die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde Jestetten, der ehemaligen Bürgermeisterin Ira Schelling, sowie dem amtierenden Bürgermeister Dominic Böhler, der Verwaltung und dem Gemeinderat. „Ohne die tolle Unterstützung hätte dieses Großprojekt in dieser Form nicht realisiert werden können. Die Wohnungen wurden zu circa je die Hälfte an Eigennutzer und Kapitalanleger verkauft, wobei die allermeisten Käufer oder auch Mieter aus der näheren Umgebung stammen. Für das besondere Projekt konnten auch vier Schweizer Ehepaare gewonnen werden, welche ihren Lebensabend nun in

Jestetten verbringen. Eine Erfolgsgeschichte Bei ihren Immobilienprojekten geht Werne Wohnbau & Immobilien keine Kompromisse ein. „Eine gute zentrale Lage, die durchdachte Planung und sorgfältige Auswahl der Baustoffe haben bei uns oberste Priorität“, erklärt Manuel Werne. Mit dieser Philosophie hat die Firma Werne in der Region Erfolgsgeschichte geschrieben. Das Unternehmen setzt bei ihren Bauvorhaben auf Planer und Handwerker aus der Region. Ebenso selbstverständlich wie die energieeffiziente Bauweise nach KfW Standard sind für Werne der Einsatz hochwertiger Materialien, großer Fenster, Balkone und Aufzüge. Die Kunden von Werne Wohnbau & Immobilien schätzen den Rund-um-Service. Das Werne Team kümmert sich nach dem Kauf auch um die Hausverwaltung und auf Wunsch des neuen Eigentümers auch um die Vermietung und die komplette Mietverwaltung. Dieses komfortable Gesamtpaket wissen die Kunden zu schätzen. Tag der offenen Tür: Am 17. und 18. September von 11 bis 16 Uhr im Projekt Rheinauen in der Altenburger Straße 32A in Jestetten.

