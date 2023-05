Der Tag der offenen Tür wird am Samstag, 6. Mai und Sonntag, 7.¦Mai von 11 bis 16 Uhr „Im Bettleäcker 5“ in 79807 Lottstetten stattfinden.

Darüber freute sich auch Architekt Michael Binkert, der die Herausforderungen für die gelungene Planung hervorragend gemeistert hatte. „Vor allem die Ausrichtung der Gebäude war bei diesem Projekt wichtig, damit die Bewohner viele Sonnenstunden und den Ausblick genießen können.“ Die erstklassige Lage verbunden mit hohen Qualitäts- und Energiestandards, eine durchdachte Planung mit Liebe zum Detail machen die neue Wohnanlage in Lottstetten zu einem Ort mit hoher Lebensqualität. „Wir möchten, dass sich die Bewohner in ihrem neuen Heim rundum wohlfühlen“, so Manuel Werne.

Das moderne Gebäudedesign mit klarer Linienführung fügt sich harmonisch in die Umgebung ein. Große bodentiefe Glaselemente sorgen für Licht, Leichtigkeit und einen wunderbaren Ausblick. Doch die Neubauten bieten weit mehr als eine schöne Optik. Die Wohnungen überzeugen mit einer attraktiven und durchdachten Raumaufteilung, großem Balkon oder Terrasse und einer hochwertigen Ausstattung.

Lottstetten (sho) Ein wahres Schmuckstück in Traumlage wurde in Lottstetten von Werne Wohnbau & Immobilien realisiert. Am 6. und 7. Mai bietet der Tag der offenen Tür Gelegenheit, das besondere Wohngefühl in dieser schönen Anlage zu erleben. Wohnen, wie andere Urlaub machen – wer den Neubau „Im Bettleäcker“ hautnah erlebt und den spektakulären Weitblick aus dem Fenster genossen hat, der möchte diesen besonderen Ort eigentlich gar nicht mehr verlassen.

Lottstetten – Werne Wohnbau & Immobilien lädt am Samstag, 6. und Sonntag, 7. Mai zum Tag der offenen Tür in die Wohnanlage „Im Bettleäcker“ in Lottstetten ein. Von 11 bis 16 Uhr können interessierte Besucher das Gebäudeensemble besichtigen.

22 komfortable Wohnungen sind in den vergangenen Monaten in exponierter Lage von Lottstetten entstanden. Drei Einzelgebäude mit jeweils drei Stockwerken sind über eine gemeinsame Tiefgarage miteinander verbunden, deren Dach derzeit als parkähnliche Fläche angelegt wird. 29 Auto- und 41 Fahrradstellplätze stehen den Bewohnern in der gut ausgeleuchteten Tiefgarage zur Verfügung. Natürlich gehört zu jeder Wohnung auch ein Kellerraum.

Die Wohnungen verfügen über Flächen von 76 bis 177 Quadratmeter und begeistern neben ihren großzügigen Grundrissen und modernster Ausstattung vor allem mit einer prächtigen Panoramasicht über das gesamte Tal und bei gutem Wetter sogar mit herrlicher Alpensicht. Umgeben von Weite und Natur erfüllen die Zwei-, Drei- und Vier-Zimmerwohnungen alle Ansprüche an gehobene Wohnqualität. Von den 22 Wohnungen sind bereits 21 bezogen. Am jetzigen Tag der offenen Tür steht die letzte verfügbare Wohnung zur Besichtigung allen Interessierten offen.

Von der geräumigen Single-Wohnung bis hin zum exklusiven Penthouse wurden bei diesem Neubauprojekt attraktive Lebensräume für alle Bedürfnisse und jede Generation realisiert. Alle Wohnungen sind über einen Aufzug aus der Tiefgarage zu erreichen. „Der hochwertige Standort in Lottstetten, zusammen mit der ansprechenden Architektur der Gebäude, machen das Vorhaben „Im Bettleäcker“ zu einem sehr besonderen Bauprojekt für uns“, verrät Geschäftsführer Manuel Werne. Mit der Philosophie ausschließlich in sehr guten Lagen Bauprojekte zu realisieren hat das Traditionsunternehmen Werne in der Region eine bereits 40 Jahre andauernde Erfolgsgeschichte geschrieben. Das Neubauprojekt „Im Bettleäcker“ mit seinen drei bemerkenswerten Gebäuden erzählt ein weiteres spannendes Kapitel.

Ein Besuch in der modernen und sehr geschmackvollen Anlage in Lottstetten lohnt sich, um sich von der ansprechenden Bauweise und der komfortablen Ausstattung zu überzeugen. Werne Wohnbau & Immobilien hat weitere vielversprechende Projekte in der Region in Planung. Interessenten können sich für Wohnungen unverbindlich vormerken lassen und werden dann als erstes von Neuigkeiten erfahren.