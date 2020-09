von sk

Anwohner hatten kurz vor 20 Uhr einen hellen Feuerschein im Bereich einer Trafostation und mehrerer in diesem Bereich aufgestellten Verteilerkästen bemerkt. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einer offenen Baugrube eine unter Spannung stehende Niedervolt-Muffe und deren Zuleitungen brannten. Das Feuer wurde unter Atemschutz mit einem Sprühstrahl gelöscht. Hierbei sei es zu mehreren Knallgeräuschen und Lichtbögen gekommen, so die Angaben der Feuerwehr. Die Energieversorgung Klettgau-Rheintal (EVKR) wurde verständigt, welche die Leitungen freischaltete. Die Feuerwehr Jestetten war mit beiden Abteilungen, drei Fahrzeugen und 21 Angehörigen unter der Leitung von Gesamt-Kommandant Holger Jörns im Einsatz.