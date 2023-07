Der Gemeinderat Jestetten hat kürzlich die Baustelle in der Bahnhofstraße besichtigt. Diese Besichtigung wurde bereits in einer früheren Sitzung vor Baubeginn angeregt. Moritz Maier vom Büro Tillig Ingenieure und die beiden Vorarbeiter der Firma Schleith, standen für Fragen zur Verfügung. Der erste Bauabschnitt, der Teil bis zur Hausnummer 10, ist in relativ kurzer Zeit fertiggestellt worden. Seit rund zwei Wochen ist der zweite Teil in Arbeit. Momentan wird die Straße zurückgebaut, um die Versorgungsleitungen im Bereich des Fußweges zu legen. Die Straße bleibt bis zur Fertigstellung gesperrt. Auch in der Urlaubszeit wird weitergearbeitet, lediglich zwei Wochen steht die Baustelle still. Auch während dieser Zeit wird keine Möglichkeit sein, an die Gebäude heranzufahren. Die Firma Schleith ist zuversichtlich, vor Oktober mit den Bauarbeiten fertig zu sein. Die Arbeiten gingen gut voran und liegen im Zeitplan.