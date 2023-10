In der jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat Lottstetten zunächst mit der Änderung des Gesellschaftsvertrags mir der Badenova beschäftigt. Wegen fehlender Unterlagen und nicht vorliegenden Musterabschlusses stellte Bürgermeister Morasch den Antrag auf Vertagung dieses Punktes. Der Umzug der Flüchtlinge in die neue Anlage „Hinter der Linde“ ist komplett abgeschlossen. Das „Stockerhaus“ ist ab sofort gesperrt, es ist kein Betreten mehr erlaubt, dies wurde durch ein Gutachten festgestellt. Die Abbrucharbeiten werden demnächst beginnen.

Bürgermeister Andreas Morasch informierte, dass zwei Kindergartenmitarbeiterinnen gekündigt haben, was in der Zeit des Personalmangels in der Kinderbetreuung mit Schrecken aufgenommen wurde. Lichtblicke bei der Kinderbetreuung in Lottstetten sind die Neueinstellung von Dóra Anna Divinyi-Pachner auf einer 80-Prozent-Stelle und Gespräche mit der Aussicht auf die Besetzung einer Stelle im Kindergarten mit 90 Prozent ab dem 1. Dezember. Morasch bedauert es sehr, dass die Kündigungen ins Haus kamen, er freut sich jedoch, dass diese Lücke recht sicher zu 100 Prozent wieder gefüllt werden kann. Die Anwärterin auf die Stelle ab 1. Dezember ist aufgrund des Imagefilms auf die freien Stellen im Kindergarten aufmerksam geworden.

Ein großer Tagesordnungspunkt war die Vorlage des Jahresabschlusses von 2022. Siri Griesser erörterte sämtliche Zahlen, die die Gemeinde im Jahr 2022 beschäftigt haben. Die Gemeinde hat für 2022 ein positives ordentliches Ergebnis von 7602 Euro erwirtschaftet. Das Sonderergebnis liegt mit den Einnahmen aus den Baugrundstücksverkäufen bei 2.620.542 Euro. Die momentane Stilllegung des Vorhabens der Rathaussanierung trägt zu diesem positiven Ergebnis bei. Das im Haushaltsplan 2021 veranschlagte Darlehen von drei Millionen Euro wurde auf die Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt und entsprechend aufgenommen.

Die Gemeinde Lottstetten hat 2022 mehr Geld eingenommen als erwartet, so kamen mehr Zuwendungen vom Land für die in Lottstetten wohnenden Kinder. Auch die Einnahmen von Verwaltungsgebühren und Gebühren des Wohnmobilstellplatzes waren höher als im Haushaltsplan angenommen. Die Einspeisevergütung durch die von der Gemeinde betriebenen PV-Anlagen war ebenso höher als veranschlagt und lag bei circa 50.000 Euro. Die Ausgaben für Personal waren aufgrund des Personalmangels und der Zahl der offenen Stellen geringer als gedacht.

Der Planungs- und Beratungsaufwand für den SBB-Streckenausbau und das Gewerbegebiet belief sich auf knapp 143.000 Euro. Morasch sieht diese Beratung als sehr wichtig an, um auf Augenhöhe diskutieren und für die Bevölkerung entscheiden zu können. Die Jahre 2020 und 2021 ergaben ein negatives Ergebnis, 2022 konnte, wenn auch recht klein, ein positives Ergebnis erwirtschaftet werden. Morasch berichtete, dass in vielen anderen Gemeinden mit negativen Ergebnissen abgeschlossen werde und es wohl in Zukunft aufgrund der allgemeinen Preissituation und Anforderungen nicht einfach wird, ausgeglichen zu wirtschaften.

Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes berichtete Gemeinderat Andreas Henes von seinem Besuch bei der Hauptversammlung des Fördervereins der Grundschule Lottstetten. Lars Keller wurde demnach zum neuen Vorsitzenden des Fördervereins gewählt. Der Verein bedankte sich über den Gemeinderat Henes für die Unterstützung der Gemeinde.

Urban Rehm meldete sich ebenfalls zu Wort. Er sagte, ihm sei schon mehrere Male aufgefallen, dass sich Kinder im Bereich des alten Kindergartens, der aktuell von Flüchtlingen bewohnt wird, auf der Straße aufhielten und spielten. Die Eltern sitzen während des Spiels der Kinder auf der Treppe und schauen zu, so schilderte er seine Beobachtungen. Er findet dies sehr gefährlich und bittet die Gemeinde, hier Informationsarbeit zu leisten. Bürgermeister Andreas Morasch wird den Integrationsmanager informieren und darauf hinweisen, dass diese Situation geändert wird. Urban Rehm merkte noch weiter an, dass das Gelände des alten Kindergartens in Lottstetten für das Spielen groß genug sei.