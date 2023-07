Nachdem bei der Hauptversammlung des SV Jestetten im März keine Kandidaten für die Posten der Vorsitzenden gefunden wurden, fungieren Michael Mülhaupt und Sebastian Huber neu als Doppelspitze. Bei der mit Spannung erwarteten, außerordentlichen Hauptversammlung des Vereins am Freitag konnte letztlich doch eine Nachfolge-Lösung für die Besetzung der Vorstandsposten gefunden und damit das Fortbestehen des Vereins gesichert werden. Wie der Verein informiert, stehen nun Sebastian Huber und Michael Mülhaupt an der Spitze des Sportvereins, mit über 350 Mitgliedern einer der größten Vereine in der Gemeinde Jestetten. Ihnen wurde von den Mitgliedern in großer Mehrheit das Vertrauen für eine zweijährige Amtszeit ausgesprochen.

Zur Vorgeschichte: In der ordentlichen SVJ-Generalversammlung Ende März hatten sowohl Markus Hitz als auch Michael Mülhaupt bekannt gegeben, nicht erneut für das Amt des Vorsitzenden zu kandidieren. Sie führten die Vereinsgeschäfte aber kommissarisch weiter, bis zu eben jener Generalversammlung am Freitag. Zwischenzeitlich hatte Markus Hitz aus persönlichen Gründen seinen sofortigen Rücktritt bekannt gegeben und vollzogen, sodass Michael Mülhaupt den Verein bis zuletzt alleine führte und sich nun doch dazu entschied, eine neuerliche Amtsperiode anzuhängen. Mit der Neuwahl von Sebastian Huber, der schon einmal über mehrere Jahre Vorsitzender des Vereins war, wird der Satzung, die mindestens zwei und maximal drei Vorsitzende vorsieht, wieder entsprochen, womit der Verein weiter voll handlungsfähig ist.

Die Versammlung gab dem Vorschlag der Vorstandsschaft statt, künftig in die Satzung eine Ehrenamtspauschale aufzunehmen. Der Gesetzgeber erlaubt die Auszahlung eines Pauschalbetrags für ehrenamtlich tätige Vereinsmitglieder als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung. Darüber hinaus wird die Satzung dahingehend geändert, dass die Anzahl der Vorsitzenden auf künftig mindestens einen und maximal drei festgelegt wird, weil es immer schwieriger wird, Kandidaten zu finden.