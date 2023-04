Der Turnverein Altenburg hat für seine Übungsleiter und Helfer einen sportspezifischen Erste-Hilfe-Kurs im Gymnastikraum der Halle Jestetten organisiert. Steffen Schwendemann und Dario Binder vom Team Praxishochzwei aus Bietigheim-Bissingen instruierten die Teilnehmer über Handlungsabfolgen im Notfallbereich, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Erwachsene sowie jugendliche Übungsleiter und Helfer konnten mit praktischen Übungen ihr Wissen vertiefen oder Neues lernen. Vom Anlegen eines Stützverbandes, Lagern in die stabile Seitenlage über den Umgang mit offenen Wunden und Brüchen bis zu Reanimationsmaßnahmen und der Benutzung eines Defibrillators wurden die Inhalte kompetent und kurzweilig vermittelt. Am Ende waren sich laut Mitteilung alle einig, dass dies ein toller und lehrreicher Tag war.