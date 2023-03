In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Jestetten ist über die Spenden der Sparkasse für Institutionen und Vereine für gemeinnützige Zwecke gesprochen und die Verteilung einstimmig beschlossen worden. Die Verteilung wurde anders vorgenommen als in den Vorjahren und so erhalten die sportlichen Vereine eine höhere Zuwendung.

Einige Bauanträge waren zu besprechen. So ging es um den schon in anderen Sitzungen angesprochenen Bauantrag im Randenweg 19. Hier hat der Antragsteller umgeplant, um den Angleich zu den Nachbargrundstücken und die Grundflächenzahl einzuhalten. Das Landratsamt Waldshut merkte an, dass es sich um ein Gewerbegebiet handelt und dort, wegen der fehlenden Überwachung, die hohe Einfriedung kein Problem darstellen sollte. Der Gemeinderat stimmte dem Bauantrag und der Befreiung einstimmig zu.

Der Neubau einer Fertiggarage von neun mal vier Metern in Altenburg, bis an die Grundstücksgrenze, wurde ebenso einstimmig genehmigt. In diesem Gebiet liegt kein Bebauungsplan vor, sodass entsprechend der bisherigen Bebauung verfahren werden kann.

Für die Umbauarbeiten und Anbauarbeiten an ein bestehendes Wohnhaus, ebenso in Altenburg, wurde im Gremium eine Befreiung von den Vorgaben des Bebauungsplans besprochen, hier wird die zulässige Wandfläche überschritten. Da dies nicht markant ist, und mit diesem Antrag eine bereits erfolgte Baumaßnahme legalisiert wird, hat der Gemeinderat dem Antrag einstimmig entsprochen.