Zur Hauptversammlung des SPD-Ortsverbandes hat der Vorsitzende Frank Hartmann die Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter begrüßt. Sie berichtete über die Geschehnisse in Berlin. Zum Abschluss ihres Vortrages betonte Rita Schwarzelühr-Sutter: „Die Kommunalpolitik ist das Basislager der Demokratie.“

Frank Hartmann berichtete über die Aktionen, die der Ortsverband im vergangenen Jahr unterstützte, zudem über besuchte Veranstaltungen. In der Regio-Konferenz der SPD wurde erwähnt, dass die Zusammenarbeit der Ortsvereine gestärkt und intensiviert werden möge, große Erfolge könnten gemeinsam besser erzielt werden. Gemeinderat Stefan Bierwagen berichtete über die Arbeit, die mit seinem Amt verbunden ist. Er betonte die gute Zusammenarbeit mit Daniela Singer und davor mit der ausgeschiedenen Irmgard Bäumle. Für die nächsten Kommunalwahlen lautet das Ziel, wieder fünf Sitze zu bekommen. Der SPD-Ortsverband sucht nach Mitgliedern und heißt jedermann willkommen. In der Aussprache wurde Bierwagen gebeten, das Tempolimit in Altenburg in Richtung des Waldfestplatzes nicht aus den Augen zu verlieren.

Bei den anstehenden Wahlen wurden die Delegierten für die Kreis- Delegiertenkonferenz in geheimer Wahl gewählt. Das Ergebnis: Irmgard Bäumle, Elio Ritacco, Frank Hartmann und Karin Rehbock-Zureich. Als Ersatzdelegierte stehen Stefan Bierwagen und Dominik Schulze zur Verfügung.

Zum Abschluss der Versammlung freuten sich Rita Schwarzelühr-Sutter und Frank Hartmann darüber, einige langjährige Mitglieder ehren zu können. Für 15-jährige Mitgliedschaft wurden Peter Haußmann und Mareike Kupka-Schulze geehrt, für 25 Jahre Elda Hanna Sylvia Hausmann, für 30 Jahre bei der SPD wurden Frank Hartmann und Henryk Faas genannt. 35 Jahre dabei ist Sandra Panning. Mathilde Panning und Reinhard Frommherz sogar 40 Jahre. Für 45 Jahre wurden Karin Rehbock-Zureich und Egon Jüntgen geehrt. Karin Rehbock-Zureich war von 1994 bis 2005 Bundestagsabgeordnete. Bernd Kerkermeier ist bereits 50 Jahre dabei.

Der Ortsverein: Vorsitzender der SPD Jestetten ist Frank Hartmann, seine Stellvertreterin Irmgard Bäumle, Schriftführer ist Peter Haußmann, Kassiererin Daniela Singer, Beisitzer sind Stefan Bierwagen, Elio Retacco Walter Marquardt, Reinhard Frommherz und Dominik Schulze.