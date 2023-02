40 Teilnehmer fuhren mit dem Ski- und Snowboard-Club Jestetten bei bestem Winterwetter nach Elm im Kanton Glarus in der Schweiz. Die Fahrer waren in mehrere Gruppen aufgeteilt: Die Kindergruppe, die vom Skilehrer wichtige Tipps bekam und die „Cappuccino-Gruppe“, die auch mit Skilehrern unterwegs war und immer mal wieder einen Kaffeepause einlegte. Die anderen Teilnehmer fuhren alleine oder in individuell gebildeten Gruppen. Weitere Skiausfahrten sind für den 24. und 26. Februar geplant. (roo) Bild: Matthias Kübler,