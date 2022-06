von Ralf Göhrig

Die Gemeinde Lottstetten baut 38 Wohnungen im Gewann „Hanfbündten“ und sorgt damit für bezahlbaren Wohnraum. Bürgermeister Andreas Morasch stellte das Konzept in der jüngsten Gemeinderatsitzung vor und präsentierte erste Planansichten des Wohnkomplexes.

„Es ist eine kommunale Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, wenn der Markt es nicht selbst schafft“, erklärte der Bürgermeister in der Sitzung. Offenbar gelingt es den örtlichen und regionalen Betrieben immer weniger Mitarbeiter zu gewinnen, weil die Situation auf dem Wohnungsmarkt nur wenig zufriedenstellend ist.

So soll das fertige Ensemble aussehen, drei Gebäude entlang von drei Straßen. Bild: Gemeinde Lottstetten | Bild: Gemeinde Lottstetten

Wohl werden an vielen Orten von diversen Investoren Wohnblöcke errichtet, doch dieses Angebot richtet sich weniger an junge Familien, sondern eher an wohlhabende Rentner aus der Schweiz. „Eine Durchschnittsfamilie kann sich diese hochpreisigen Wohnungen schlichtweg nicht leisten“, ergänzte Morasch, „daher ist es unsere Aufgabe, eine Lösung zu erarbeiten.“

Dieses Ziel verfolgt die Gemeinde Lottstetten seit einigen Jahren und hat durch kluge Grundstückspolitik ein großes, zusammenhängendes und unbebautes Areal im Süden des Dorfes erwerben können. „Wir wollen mit unserem Projekt nicht auf die grüne Wiese oder ein weiteres Baugebiet vorantreiben, sondern den Weg der innerörtlichen Nachverdichtung gehen“, erklärte der Bürgermeister weiter. Schließlich sei die verfügbare Fläche nicht unendlich und die Versorgung der Bevölkerung mit regional erzeugten Lebensmitteln wieder zentral ins Bewusstsein gerückt.

Ohne Investoren

Es ist geplant, auf der Fläche zwischen Hanfbündten-, Gärtnerei- und Sägereistraße drei Gebäude zu errichten, die insgesamt 38 Wohnungen beinhalten. Die Gebäude passen sich gut ins Gesamtgefüge der Umgebung ein und sind nicht höher, als die nordöstlich liegenden Bauwerke. Der Bauprozess wird sich über einen noch unbestimmten Zeitraum hinziehen, da die Gemeinde keinerlei Investoren mit ins Boot holt, sondern das Projekt alleine stemmt. Daher werden die einzelnen Gebäude erst nach und nach fertiggestellt werden.

Einstimmig beschloss der Gemeinderat, das Architekturbüro Schanz mit der Realisierung des Vorhabens zu beauftragen.