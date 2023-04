In Lottstetten gibt es viele Feldwege, die dringend saniert werden müssen. Im Haushalt wurden die Beträge dafür deutlich angehoben. Johannes Tröller machte dem Gemeinderat mit einer Präsentation mit vielen Fotos anschaulich, wie die Sanierung von Feldwegen am effektivsten erfolgen kann. Tröller arbeitet mit dem Maschinenring zusammen und kann dort gegen Entgelt Maschinen nutzen.

Laut Tröller reiche es in vielen Fällen aus, das Bankett abzufräsen, um den Abfluss des Wassers zu gewährleisten. Mithilfe der Bankettfräse werde der Randstreifen entfernt, das abgetragene Erdreich, das zerkleinert werde, könne dem angrenzenden Acker zugeführt werden. Voraussetzung sei, dass die Bepflanzung noch nicht stattgefunden hat oder der Abstand zur Saat groß genug ist. Meist kommt unter dem abgefrästen Bankett Kies zum Vorschein. Damit werden die Schlaglöcher gefüllt und mit dem Planierschild geformt. Nach einer Ruhezeit und dem Verdichten ist der Weg, nur mit Einsatz von Technik und ohne Materialkosten, wieder gut begehbar. Die Wege werden in der Regel in Form eines Dachprofils saniert, um den Abfluss des Wassers auf beide Seiten zu gewährleisten. Der Weg muss dazu über dem angrenzenden Gelände liegen. An Stellen mit steilen Wegen reicht diese Form nicht aus. Hier wurde über das Anbringen von Rinnen, die schräg über den Weg laufen, gesprochen, um das Wasser abzuleiten.

Über den Abfolge der Sanierungen wurde lange diskutiert. Die Gemeinde hat das Gebiet in Abschnitte eingeteilt. Die Abfolge wurde so festgelegt: Abschnitt drei, Abschnitt zwei, Abschnitt eins. Dort wird mit den Hauptwegen begonnen. Zu gegebener Zeit werden die weiteren Arbeiten koordiniert. Der Gemeinderat ist sich einig, dass eine regelmäßige Pflege sinnvoller ist, als nach längerer Zeit kostenintensiv sanieren zu müssen. Dieses Thema wird präsent gehalten. Andreas Morasch betonte, wie wichtig es ihm ist, dass der Gemeinderat Kenntnis über die anstehenden Arbeiten hat.

Gemeinderat Martin Russ schlug vor, das gut zu verdichtende Betonrecyclingmaterial für die Sanierung zu verwenden. Dieses kann laut Tröller aus umwelttechnischen Gründen nicht für die Sanierung von Wegen in Wasserschutzgebieten genutzt werden. Gemeinderat Walter Rogg befürwortet, die Sanierungen mit vorhandenem Material auszuführen. Die Sträucher und Bäume, die in den Fahrweg ragen, könnten ebenfalls durch die Firma Tröller Bau zugeschnitten werden.