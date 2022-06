von Yvonne Würth

Beim Ortsverband Jestetten des Sozialverbandes VdK endete bei der diesjährigen Hauptversammlung eine Ära. Anita Frontzek trat in den wohlverdienten VdK-Ruhestand und gab ihr ehrenamtliches Engagement in jüngere Hände.

Obwohl die Corona-Pandemie alle Aktivitäten des Ortsverbandes gestoppt und eigentlich eingefroren hatte, gab es bei der Hauptversammlung einen Rückblick, den der Vorsitzende Erwin Hierholzer und Schriftführerin Johanna Toggweiler für gleich drei Jahre den erfreulich zahlreich anwesenden Mitgliedern vorlegte. Weihnachtspäckchen anstelle einer Weihnachtsfeier aber auch Besuche bei Geburtstagen waren im Vordergrund. Dass sich die eingefrorenen Aktivitäten auch auf die Kassenlage auswirkten, das konnte Kassiererin Cornelia Windler mitteilen. Sie verbuchte ein Plus.

Jestetten Der VdK Jestetten musste bei seiner Gründung mit großen Widerständen kämpfen. Jetzt blickt der Ortsverein auf 70 erfolgreiche Jahre zurück Das könnte Sie auch interessieren

Besonders spannend gestalteten sich die Neuwahlen des gesamten Vorstands. Unter der Leitung von der Kreisverbandsvorsitzenden Lucia van Kreuningen wurde der bisherige Vorsitzende Erwin Hierholzer, Kassiererin Cornelia Windler und einstimmig wieder gewählt. Dann folgte die Wahl zum stellvertretenden Vorsitzenden dessen Posten bisher die scheidende Anita Frontzek inne hatte.

Stühlingen-Mauchen Update: Das leergepumpte Becken des Freibads Mauchen wird nach dem Brand wieder mit Wasser gefüllt Das könnte Sie auch interessieren

Gleich zwei Kandidaten, beziehungsweise eine Kandidatin und ein Kandidat, Kerstin Ehrentraud und Rudolf Schlude, standen zur Verfügung, worauf die Kreisverbandsvorsitzende geheime Wahl bestimmte. Als Wahlhelfer bat sie die beiden anwesenden Bürgermeister Marion Frei und Dominic Böhler. Die Wahl gewann Kerstin Ehrentraud und somit wird sie künftig als stellvertretende Vorsitzende den Vorstand unterstützen.

Neues Ehrenmitglied

Die scheidende bisherige stellvertretende Vorsitzende wurde von Erwin Hierholzer zum Ehrenmitglied ernannt. Erwin Hierholzer hatte für Anita Frontzek eine kleine Laudatio zusammengestellt. So hatte Anita Frontzek die 1990 zum Sozialverband VdK gefunden hatte bereits 1999 das Amt der Beisitzerin im Kreisverband Waldshut übernommen und blieb in diesem Amt bis 2019. Im Jahr 2012 wurde sie zur Frauenvertreterin im Kreisverband gewählt und übte dieses Amt bis zum Jahr 2015 aus. Im Ortsverband Jestetten wurde Anita Frontzek 2009 zur ersten Vorsitzenden gewählt und blieb in diesem Amt bis 2015. Im Jahr 2015 wurde sie zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt und hatte dieses Amt bis zu dieser Hauptversammlung jetzt im Jahr 2022 inne.

Zum Ehrenmitglied des VdK-Ortsverbandes Jestetten wurde bei der Hauptversammlung Anita Frontzek ernannt. Vorsitzender Erwin Hierholzer und Kassiererin Cornelia Windler überreichten die Urkunde und ein Blumengebinde. | Bild: Yvonne Würth

Anita Frontzek betonte jedoch „ich werde euch immer für Fragen und Hilfen offen stehen“. Vorsitzender Erwin Hierholzer überreichte eine Urkunde und ein Blumengebinde.