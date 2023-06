Bilderbuchwetter, gute Musik, gute Stimmung, perfekte Organisation, begeisterte Besucher und zufriedene Veranstalter – das Hoffest auf dem Dietenberg war ein rundum gelungenes Ereignis. Das Versprechen, ein hochinteressantes Programm mit großer landwirtschaftlicher Ausstellung und Einblick in die Haltung und Aufzucht der Tiere, wurde definitiv eingehalten.

Die unzähligen Besucher des Hoffestes konnten sich im Schatten des großen Schuppens zu Bier und Steak einfinden. | Bild: Ralf Göhrig

Lob vom Bundestagsabgeordneten

Und darüber hinaus hat das Hoffest auch einen politischen Standpunkt gesetzt. „Hier wird das umgesetzt, was die Letzte Generation fordert“, sagte der Bundestagsabgeordnete Felix Schreiner anlässlich der Eröffnung. Regionalität und Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energie, schonender Umgang mit der Produktionsfläche und das höchste Tierwohllabel zeugen von verantwortungsvollem Umgang mit Natur und den Tieren.

Mit einem Buffet dankten die Veranstalter den Sponsoren, die das Fest mit ermöglicht haben. | Bild: Ralf Göhrig

Kritik vom Landwirt an den Politikern

„Leider haben die verantwortlichen Politiker in Berlin keine Ahnung von dem, was wir hier tun und legen den landwirtschaftlichen Familienbetrieben lediglich Steine in den Weg, anstatt uns zu unterstützen“, sagte Martin Russ. Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller lobte das Engagement der Familie Russ, die mit ihrem Betrieb nicht nur Lebensmittel erzeugt, sondern zusätzlich Energie erzeugt und einen Großteil von Lottstetten per Fernwärmeleitung mit Wärme versorgt.

Da dreht er sich nun im Gestell: Der Ochs am Spieß war das kulinarische Highlight des Hoffests. | Bild: Ralf Göhrig

Moderne Landwirtschaft hautnah erleben

Das dreitägige Hoffest ermöglichte es, der Bevölkerung sich von der Arbeit auf dem Hof zu überzeugen. Moderne Landwirtschaft konnte hautnah erlebt werden, und rund vierzig Aussteller, die mit dem Hof in geschäftlicher Beziehung stehen, haben ihre Produkte ausgestellt. Auch sie waren sehr zufrieden mit dem Interesse, vom Fachpublikum als auch vom Normalbürger. „Es ist uns wichtig, das was wir tun, den Menschen wieder näher zu bringen, weder Mehl noch ein Schnitzel wachsen im Kaufhausregal“, sagte Martin Russ.

200 Helfer des Musikvereins packen an

Freilich kann ein solches Fest nicht ohne Unterstützung gestemmt werden. Daher übernahm der Musikverein Lottstetten die Organisation. Dabei haben sie 200 Helfer rekrutiert, die die Bewirtung an den drei Tagen sichergestellt haben. Und da der Musikverein um seine Vorsitzende Brigitte Russ nicht auch noch Musik machen konnte, wurden sieben Musikvereine rekrutiert, die für Unterhaltung sorgten – ein kleines Bezirksmusikfest also mit Schweizer Beteiligung. Die Bauernhofdisco am Samstagabend war sicherlich ein Höhepunkt des Hoffestes.

Neben Landwirtschaft gab es auch viel Musik, hier der Musikverein Harmonie Unteralpfen. | Bild: Ralf Göhrig

Zum Hoffest Im Abstand von einigen Jahren veranstaltet der Musikverein Lottstetten zusammen mit dem Hof Russ auf dem Dietenberg ein Hoffest. Hier gibt es neben einem vielseitigen Musikprogramm auch Einblicke in die moderne Landwirtschaft. Rund 40 Aussteller, die mit dem Russ-Hof in geschäftlicher Beziehung stehen, haben ausgestellt. Neben Bewirtung, Ausstellung und Infos rund um die Landwirtschaft war die Strohhüpfburg das Highlight für die Kinder, die auch im Sandkasten oder beim Bagger fahren Spaß hatten.

Am Freitag wurde das Hof-Fest durch Felix Schreiber (MdB), Brigitte Russ (Vorsitzende Musikverein), Regina, Stefan, Martin und Michaela Russ (Landwirtsfamilie) und Bürgermeister Andreas Morasch (v.l.) offiziell eröffnet. | Bild: Ralf Göhrig

Die zahlreichen Besucher, teils weit über die Kreisgrenzen hinaus und natürlich auch aus der Schweiz, konnten sich über moderne, nachhaltige Landwirtschaft informieren.