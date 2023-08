Ultimate Frisbee ist ein in Jestetten neuer Sport, der von Paul Lübke im Frühjahr 2022 mit nach Jestetten gebracht wurde. Paul Lübke betreibt Ultimate Frisbee schon seit vielen Jahren und wollte trotz Umzug nicht darauf verzichten.

Trainer Paul Lübke hat das Frisbee-Spiel nach Jestetten gebracht. | Bild: Rotraud Opfermann

So nahm er Kontakt mit dem TV Jestetten auf und fand Unterstützung. Er gründete kurzerhand die Abteilung „Ultimate Frisbee“ und bietet in den Sommermonaten das Training im Freien an, im Winter wird in der Halle trainiert.

Die Sportart

Die Sportart wird als Teamsport mit sieben Spielern pro Team gespielt. Hier ist wichtig, dass man aufeinander Rücksicht nimmt. Ultimate Frisbee ist, trotz schneller Richtungswechsel, ein recht ruhiger Sport.

Die Geschwindigkeit wird über das fliegende Frisbee regelt. Das Spielfeld besteht aus drei Abschnitten, die zwei Endzonen sind je 18 Meter lang, der Mittelteil ist 64 Meter lang. Die Breite beträgt 37 Meter und somit haben oft zwei Ultimate Frisbee Felder auf einem Fußballfeld Platz.

Der Hintergrund Die Sportart Ultimate Frisbee ist in Deutschland noch im Wachsen. Der Deutsche Frisbeesport-Verband hat seinen Sitz in Köln. Seit 1983 finden Weltmeisterschaften von Nationalmannschaften statt, seit 1989 auch Weltmeisterschaften der Vereinsmannschaften.

Im Mittelteil wird durch Passspiel versucht, Raumgewinn in Richtung der gegnerischen Endone zu erzielen. Die Endzone ist die Gewinnzone, wenn hier die Scheibe gefangen wird, gibt es einen Punkt. Die Größe des Spielfeldes kann je nach verfügbarem Platz und der verfügbaren Anzahl der Spieler individuell angepasst werden.

Ein möglichst großer Ausfallschritt ermöglicht das Vorbeiwerfen der Scheibe am generischen Spieler, hier während der Trainingsphase. | Bild: Rotraud Opfermann

So geht es hin und her, bis eine Mannschaft 15 Punkte errungen hat. Alternativ kann auch auf Zeit gespielt werden. Hierbei läuft die Partie 100 Minuten. Das Team mit den meisten Punkten nach Ablauf der Zeit gewinnt.

Die Regeln

Die gültigen Regeln liefert der Welt-Frisbeesport-Verband (World Flying Disc Federation). Anders als bei Ballsportarten dürfen sich Spieler mit dem Frisbee nicht von der Stelle bewegen. Ein Fuß, das Standbein, muss fest auf dem Boden stehen, durch die Bewegung um diesen Drehpunkt, den sogenannten Sternschritt, kann die Wurfrichtung individuell geändert werden.

Diese Spielerin trainiert das Fangen. | Bild: Rotraud Opfermann

Dies ist ähnlich wie beim Basketball. Die gegnerische Mannschaft versucht, ohne Körperkontakt, sich der Scheibe zu ermächtigen. Körperkontakt wird als Foul mit dem Verlust der Scheibe geahndet, dem sogenannten „Turnover“.

Nach dem Training kommt das Spiel- Hier versucht ein Spieler, die Wurfbahn zu blockieren, um das Frisbee zu bekommen. | Bild: Rotraud Opfermann

Auf dem Feld sind keine Schiedsrichter zu finden, die Spieler treffen alle Entscheidungen selbst, nach den Vorgaben des WFDF-Regelwerkes. Es zählt der Sportsgeist des Einzelnen, hier spricht man vom „Spirit of the Game“.

Das Training

Neben der körperlichen Betätigung beim Training am Dienstagabend auf dem Sportplatz in Altenburg steht die Vermittlung der Spielregeln. Paul Lübke nutzt die Pause zwischen Aufwärmen, Üben und Spiel für die Erklärung der Regeln.

Die an diesem Trainingstag kleine Gruppe von Ultimate Frisbee-Spielern (hinten, von links): Taras, Serhij, Matthias, Leonardo und Florin. Vorne, von links: Anastasia, Trainer Paul Lübke und Maria. | Bild: Rotraud Opfermann

Die letzte halbe Stunde der Trainingszeit wird beim TV Jestetten für ein Trainingsspiel genutzt. Begonnen wird das Spiel an der Grundlinie, der Linie zwischen Endzone und Mittelteil, hier stellen sich die Teams auf.

Nach Beginn, dem Anwurf, der offiziell „Pull“ genannt wird, dürfen sich alle Spieler frei im Feld bewegen, um sich günstig für einen Punktgewinn zu positionieren.

Die Motivation

Für den Zuschauer ist beim Training zu sehen, dass der Teamgeist und die Fairness ganz groß geschrieben werden. Trainer Paul Lübke schätzt an dem Sport neben der Bewegung vor allem auch die gesellschaftliche Komponente und den sozialen Aspekt.

„Ultimate Frisbee verankert respektvollen Umgang, Akzeptanz von Fehlern, Kampfgeist – jedoch niemals auf Kosten der Gesundheit – in seinem Regelwerk. Und das Beste: Das sind keine leeren Phrasen, sondern wird genau so auf Turnieren gelebt und umgesetzt“, sagt Lübke. Es ist diese Vielschichtigkeit, die den Sport für ihn zum ultimativen Erlebnis macht.

Waldshut-Tiengen Strategie und Schnelligkeit: Das macht einen guten Fechter aus

Wutöschingen Der Kampf mit der Natur macht das Segelfliegen so besonders

