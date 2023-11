Der Ski und Snowboard Club Jestetten veranstaltete im Oktober bereits seinen Skibasar, bei dem allerhand gebrauchte und sehr gut erhaltene Wintersportartikel angeboten wurden. Der Vorsitzende Matthias Kübler gibt im Gespräch mit dieser Zeitung Tipps zum Erwerb einer passenden gebrauchten Ausrüstung.

Tipp 1: Beratung von erfahrenen Skifahrern

Ein Anfänger lässt sich am besten von einem Experten odererfahrenen Skifahrer beraten. An einem Skibasar sollte man sich für eine gute Beratung auf jeden Fall an erfahrene Mitglieder oder Skilehrer des organisierenden Skiclubs wenden. Dies sind die Fachleute mit den nötigen Kenntnissen für die richtige Ausrüstung, so Kübler.

Ein Basar ist aber für jeden, der eine günstige Ausrüstung sucht, eine gute Möglichkeit. Viele Skiclubs arbeiten auch mit Sporthäusern zusammen, die „sehr gute Ware zum Verkauf zur Verfügung stellen“.

Tipp 2: Der Skischuh darf nicht zu groß sein

Bei Skischuhen ist es ganz wichtig, dass diese nicht zu groß sind, sie sollten in der typischen Skifahrhaltung ein Gefühl von Halt geben, natürlich auch bequem sein. Fast nichts ist schlimmer, als ein Schuh, der drückt, oder zu groß ist, macht Kübler deutlich.

In aufrechter Haltung berührt der Zeh meist die Schuhspitze, was sich jedoch in gebeugter, in Skifahrhaltung, ändert, da die Ferse nach hinten rutschen kann und somit der Zeh „Luft“ hat.

Tipp 3: Die Skier nach den Bedürfnissen auswählen

Bei der Auswahl der Skier gibt es sehr große Unterschiede und Auswahlkriterien, erläutert Kübler. So muss erst einmal bekannt sein, ob es sich um einen Anfänger oder einen erfahrenen Skifahrer handelt. Auch für erfahrene Skifahrer gibt es je nach Anspruch unterschiedliche Skier.

Die Unterscheidung liegt in Länge und Taillierung des Skies, der Radius ist für die Kurvenfahrt zuständig. Es sollte bekannt sein, welchen Fahrstiel man erlernen oder ausüben möchte und der Wusch, ob Tiefschnee, oder Slalom oder Abfahrt gefahren werden möchte.

Kübler ruft alle Interessierte auf, einen Skibasar zu besuchen – denn wo sonst bekommt man eine Beratung von Praktikern, die ihr Hobby mit Herzblut betreiben?

Verein und Angebot Der Ski- und Snowboard Club Jestetten hat 330 Mitglieder, der Mitgliedsbeitrag ist gering. Im Fokus stehen die Familien und ihre Kinder um gemeinsam Wintersport und andere Erlebnisse zu haben. Der SSC Jestetten hat acht ausgebildete Ski- und Snowboardlehrer in seinen Reihen, zwei Skifahrer befinden sich in Ausbildung. Auch Langlauf wird im Jestetter Club angeboten, hier wird auf die Erfahrung Einzelner zurück gegriffen, die auch immer wieder an Fortbbildungsangeboten des Verbandes teilnehmen.

Wie plant der Skiclub eigentlich seine Saison?

Neben der Ausrichtung des Skibasars ist dem Ski- und Snowboard-Club vor allem die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen wichtig. Ein ganz großes Anliegen ist es Matthias Kübler, das Vereinsleben zu leben und zu fördern.

Die Planung der Saison ist für den Ski- und Snowboard Club jedes Jahr eine Herausforderung, die aufgrund des Klimawandels nicht einfacher wird. Matthias Kübler und seine Vorstandskollegen achten darauf, möglichst kurze Anfahrtswege zu Skigebieten zu haben, jedoch müsse mit schneesicheren Gebieten geplant werden. Da der Schnee immer später komme, beginne der Club immer später mit seiner Skisaison, um so auch die Fahrtstrecken möglichst kurz zu halten.

Schneemangel erschwert Skilager in der Region

Das Kinderskilager in den Weihnachtsferien ist dem Jestetter Club sehr wichtig. Dafür nimmt der Ski- und Snowboard Club einen weiteren Weg in ein schneesicheres Gebiet in Kauf. Gerne würde der SSC Jestetten auch in den nahe gelegenen Schwarzwald, aber hier sei um den Jahreswechsel oft kein Skifahren möglich. Die Möglichkeit, mit Gondeln in die Höhenlagen der Berge zu gelangen, bringt der Planung Sicherheit und dem Kinderskilager die Durchführbarkeit. Andere Fahrten werden der Schneelage angepasst.

Kinderskilager 2022/2023 in Splügen in der Schweiz. | Bild: SSC Jestetten

Langlauf sei eine gute Alternative zum Abfahrtsskifahren und Snowboardfahren, da hier nicht so viel Technik, kein Skilift und keine dicke Schneedecke nötig sein. Hierfür gibt es auch in der näheren Umgebung Möglichkeiten, außerdem fällt eine teure Skiliftkarte weg.

Ausfahrten sollten auch kostengünstig sein

Nicht nur der Klimawandel ist ein Kriterium der Ortswahl für Skiausfahrten, sondern auch die Kosten. Hier achtet der SSC Jestetten darauf, möglichst günstigen Skigebiete und Unterkünfte zu finden. Um nach der Corona-Pandemie das Vereinsleben lebendiger zu machen und lebendig zu halten, plant der Club wieder Ausfahrten mit dem Reisebus. Während der Pandemie waren individuelle Anreisen in Kleingruppen mit privaten Autos nötig.

Dieses Jahr wird es im November ein Tagesevent geben mit dem Titel „fit in den Schnee“, Matthias Kübler und der Jestetter Club plant hier in der Natur Zeit zu verbringen, mit Workouts und Gymnastik. „Das, was Corona kaputt gemacht hat wollen wir wieder haben, wir wollen alle Wintersportarten, Langlauf, Ski- und Snowboardfahren sowie neu auch Schneeschuhe in den Fokus stellen“, so Kübler.