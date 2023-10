Jestetten (pm/roo) Die Ankündigung, dass Sebastian Raffelsberger den „Kulturteil“ des Kulturkreises Jestetten und Umgebung e.V. übernehmen wird, lockte laut Vorsitzendem Dietrich Veigel viele Mitglieder an: „Eine so gut besuchte Hauptversammlung gab es selten.“

Das vergangene Veranstaltungsjahr, in dem es viele Höhepunkte gab, wurde bilanziert. Dietrich Veigel lobte die großartige Beteiligung an der Jubiläumsausstellung, die von vielen ortsansässigen Künstlern bestückt und von ortsansässigen Musikern an den Ausstellungstagen musikalisch bereichert wurde.

Die Besucherzahlen zeigten, dass es eine gute Idee war, den Musikern ebenfalls eine Plattform zu geben. Auch war die Ausstellung „Transparent“ mit den Skulpturen von Bernd Salfner aus Papierstreifen, sowie Wolfgang Mussgnug mit den faszinierenden Muranoglasskulpturen ein großer Erfolg. Mit der Erzählzeit wird jedes Jahr wieder ein Bogen vom Hegau über Schaffhausen nach Jestetten gespannt, die im Rahmen Erzählzeit ohne Grenzen jedes Jahr andere Schriftsteller nach Jestetten führt.

Die zwei in diesem Jahr durchgeführten Konzerte, die Vocalgourmets aus dem Raum Singen-Bodensee und das alljährliche Preisträgerkonzert in der Klangscheune in Nack, waren sehr schöne Ereignisse, die Lust auf mehr machen. Die jungen Musikerinnen des „Varga Trios“ bedankten sich bei Dietrich Veigel, dass sie auftreten durften. Sie hatten noch nicht so viele Möglichkeiten, gemeinsam aufzutreten und freuten sich besonders über das tolle Ambiente und die Möglichkeit.

Ein Vereinshöhepunkt war das grandiose Konzert anlässlich der Preisverleihung an Ernst Raffelsberger, den stellvertretenden Vorsitzenden des Kulturkreises. Der Kulturkreis ist stolz, einen so tollen Menschen in seinen Reihen zu haben. Raffelsberger wurde durch die große Anzahl an Jestettern beim Konzert eine zusätzliche Wertschätzung zuteil. Ernst Raffelsberger wandte sich an die Anwesenden mit Dankesworten und teilte seine besondere Freude mit, dass er so viele bekannte Gesichter aus Jestetten gesehen hatte. Die gekonnte Auswahl an Veranstaltungen und die gute Resonanz spiegelte sich auch im Kassenbericht von Irene Gysel wider.

Nach einer Pause kamen die Besucher der Hauptversammlung in den Genuss des Konzertes von Sebastian Raffelsberger an der Oboe und Ernst Raffelsberger am Keyboard. Sie spielten eine Auswahl an Stücken, die sie mit Charme und Witz ansagten. Es war für alle ein Genuss, dieses – fast private Konzert – zu erleben.

Nach dem Kulturteil ging es in der Tagesordnung weiter, so erörterte Ernst Raffelberger das kommende Jahresprogramm, dass im November mit dem Kabarettprogramm „Hämmerle räumt auf“ von Bernd Kohlhepp, in der Gemeindehalle in Jestetten beginnt.

Bernd Kohlhepp ist ein facettenreicher Künstler aus Süddeutschland, der bereits von einiger Zeit schon einmal beim Kulturkreis Jestetten zu sehen war. Das zur festen Institution gehörende Kerzenziehen mit Bienenwachs, das wegen der Pandemie, einige Jahre ausgefallen war, kann endlich wieder im Bahnhofsgebäude durchgeführt werden. In Zukunft wäre es schön, diese Veranstaltung in die Hände der Jugendarbeit legen zu können, wie Dietrich Veigel betonte.

Weitere Veranstaltungen werden Konzerte und Ausstellungen sein. Das Jahresprogramm wird nach Fasnacht erscheinen und das erste Mal mit einem Bild von Markus Vallböhmer gestaltet werden. Der Kulturkreis hat Kontakte zum Ellinor von Kauffungen vom Verein „Rheinauer Konzerte“ und wird gegenseitig die Jahresprogramme an die Mitglieder verteilen.

Ein Konzert zum neuen Jahr wird es, wegen des kalten Kirchengebäudes, am ersten Januar nicht mehr geben, dieses Konzert wird ins Frühjahr verschoben. Es wird ein interessantes Programm werden, mit vier Konzerten, einer Ausstellung von Peter Frisch und Kolibri, musikalisch umrahmt von Sigi von Ow und Henry Frenzel, weiter wird dieser sein Handwerk der Drehleierherstellung präsentieren. Bei der Erzählzeit ohne Grenzen wird der Kulturkreis wieder die Organisation übernehmen. Welches Kabarett im vierten Quartal stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Dietrich Veigel bedankte sich besonders bei Evi Vogel, die in ganz Jestetten die Veranstaltungsposter verteilt und aufhängt, sowie bei Werner Seile und Franz Laier für die Unterstützung beim Aufstellen der großen Posterständer, dies kann nur im Team bewältigt werden.

Bei den Wahlen wurden die bisherigen Mitglieder bestätigt und Inge Liechti als neue Beisitzerin gewählt. Somit sind Dietrich Veigel als Vorsitzender, Ernst Raffelberger als stellvertretender Vorsitzender, Irmi Cohrs als Schriftführerin, Irene Gysel als Kassiererin, Bärbel Raffelberger und Rotraud Opfermann als Beisitzerinnen bestätigt worden. Die Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit wurde nach dem Ausscheiden von Robbert van Stein, der jetzt in Leipzig wohnt, von Rotraud Opfermann übernommen.