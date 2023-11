Jestetten – Der Förderverein der Realschule Jestetten hat sich zu seiner Hauptversammlung getroffen. Kraft Amtes sind Bürgermeister Dominic Böhler und Schulleiter Peter Hausmann Mitglieder des Fördervereins, ebenso der Vorsitzende der Elternsprecher sowie der Schülersprecher und sein Vertreter. Die Tagesordnung war recht schnell abgearbeitet. Die Vorsitzende Claudia Schlosser berichtete, welche Projekte der Förderverein 2022 unterstützt hat und über welche Spenden sich die Realschule gefreut hat. Herausragend waren die Skiausfahrt und der Besuch des Technorama in Winterthur. Die fünften Klassen werden durch den Förderverein jährlich mit einer kleinen Grundausstattung, bestehend aus einer Tasche mit Trinkflasche und Heft, beschenkt.

Kassierer Andreas Merk berichtete von einem beruhigenden Kassenstand. Die in der jüngsten Zeit aufwendigen Arbeiten bezüglich der Satzung sind abgeschlossen und so wurde dem Förderverein weiterhin die Gemeinnützigkeit bestätigt. Marion Frei, Bürgermeisterin von Dettighofen, leitete die Entlastung und die Wahlen des Vorstands. Neu gewählt wurde als Beisitzerin Andrea Krug, alle anderen zur Wahl vorgesehenen Vorstandsmitglieder wurden bestätigt. Ein Anliegen von Claudia Schlosser ist es, den Verein besser nach außen hin zu präsentieren, sie denkt an Vorträge und Veranstaltungen mit dem Naturpark Schaffhausen, dies biete sich an, da die Realschule Partnerschule des Naturparks ist.

Der Förderverein: Vorsitzende des Fördervereins der Realschule Jestetten ist Claudia Schlosser, stellvertretender Vorsitzender Vincent Ziegler. Mitglieder kraft Amtes sind Bürgermeister Dominic Böhler, Schulleiter Peter Haußmann, der Elternbeiratsvorsitzende Steffen Hipp sowie die Schülersprecher Thomas Di Pietro und Bela Trappmann. Schriftführer ist Harald Streit, Kassierer Andreas Merk, Kassenprüfer Horst Weible und Marion Rehm, Lehrervertreter Wiebke Pankratz-Sigg und Sebastian Winkelbauer, Beisitzer Maja Isele, Heike Raif, Sarah Raif, Nabor Fricker, Sascha Kohler und Andrea Krug.