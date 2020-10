Jestetten (sho) 30 Jahre Erfahrung hat die Werne Gruppe aus Tiengen als Projektentwickler und Bauträger in die Planung und Umsetzung des Wohnparks Rheinauen einfließen lassen. Die Mühe hat sich gelohnt, denn dank diesem Know-how ist ein zukunftsweisendes und bis ins Detail durchdachtes Gesamtkonzept entstanden.

Ebenso selbstverständlich wie die energieeffiziente Bauweise nach KfW-55 Standard sind für Werne der Einsatz hochwertiger Materialien, großer Fenster, Balkone und Lifte, die komplette Barrierefreiheit ermöglichen. Die Seniorenresidenz Rheinauen wird mit modernen Luft-Wärme-Pumpen mit Gasunterstützung versorgt, wobei der erste Bauabschnitt über zwei getrennte Heizsysteme verfügt.

Eingebettet in den Wohnpark Rheinauen ist die Seniorenresidenz nach der kompletten Fertigstellung Teil eines in Jestetten einzigartigen Generationenprojekts, welches kaum Wünsche offen lässt. Das Wohnprojekt entsteht in Zusammenarbeit mit der Sozialstation Klettgau-Rheintal, die den Bewohnern der Seniorenresidenz maßgeschneiderte Betreuungsangebote zur Verfügung stellt, die später auch die Bewohner des gesamten Wohnparks in Anspruch nehmen können. Die technische Infrastruktur wird hierfür bereits beim Bau geschaffen.

Die Seniorenresidenz Rheinauen ist nicht das erste Projekt dieser Art, welches die Werne Gruppe in Jestetten realisiert, auch die Residenz „Im Winkel“ wurde von dem Tiengener Unternehmen erbaut und vermarktet. „In diesem Seniorenwohnprojekt waren alle

26 Einheiten in nur sechs Wochen verkauft, was uns sehr motiviert hat, eine weitere Residenz für altersgerechtes Wohnen zu realisieren“, erklärt Geschäftsführer und Projektleiter Klaus Werne. Mit die größte Herausforderung dafür war die Suche nach einem passenden Grundstück.

In der Ortsmitte von Jestetten stand das ehemalige Lamprecht-und Mersen-Areal zur Verfügung, dass mit seiner zentralen Lage ideale Voraussetzung bot. „Eine Industriebrache in einen attraktiven Wohnpark umzuwandeln, ist allerdings eine schwierige Aufgabe“, verrät Klaus Werne und lobte in dem Zusammenhang die hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeinde Jestetten und Bürgermeisterin Ira Sattler. „Ohne die tolle Unterstützung hätte es nicht funktioniert.“ Für Jestetten bedeutet die komplette Überplanung des Industrieareals zu einem schmucken Wohngebiet in der Ortsmitte eine enorme Aufwertung.

Eine Erfolgsgeschichte

Bei Ihren Immobilien geht die Werne Gruppe keine Kompromisse ein. „Eine gute zentrale Lage, die sorgfältige Planung und Qualität auf hohem Niveau haben bei uns oberste Priorität“, erklärt Klaus Werne. Mit dieser Philosophie hat die Werne Gruppe in der Region Erfolgsgeschichte geschrieben. Die Werne Gruppe setzt bei ihren Bauvorhaben auf Planer und Handwerker aus der Region. Die Seniorenresidenz Rheinauen wurde von Architekt Michael Binkert aus Dogern geplant.

Die Kunden von Werne Immobilien schätzen den Rundum-Service der Werne Gruppe. Das Werne-Team kümmert sich nach dem Verkauf auch um die Hausverwaltung, um den perfekten Versicherungsschutz und auf Wunsch des neuen Eigentümers auch um die Vermietung und die komplette Mietverwaltung. Dieses komfortable Gesamtpaket wissen die Kunden zu schätzen.

Bis zur Fertigstellung einer Immobilie haben in der Regel alle Wohnungen einen neuen Eigentümer. Wer also Interesse an einer Werne-Immobilie hat, sollte sich frühzeitig informieren.

Das Infobüro

Bis die erste Musterwohnung fertiggestellt ist, können sich Besucher im Infobüro auf dem Gelände des Wohnparks Rheinauen über das Projekt informieren. Geöffnet hat es jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr.