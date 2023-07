Nun schon zum dritten Mal waren Senioren zu Besuch im Kindergarten Wunderfitz in Jestetten/Altenburg. Mit Begeisterung hat das Team der Betreuerinnen die Idee von „Jung und Alt gemeinsam“ umgesetzt. Jeden ersten Mittwoch im Monat können die Kinder und Senioren nun einen gemeinsamen Nachmittag erleben.

Für die Kindergartenkinder ist es schön, Menschen der älteren Generation kennenzulernen, von ihren Erfahrungen zu profitieren beim Spielen, Singen, bei gemeinsamen Tätigkeiten. An diesem Nachmittag trafen sich die drei Senioren zuerst im Spielzimmer mit den Kindern. Randolf Thiel baute mit den Jungs auf dem Fußboden „ihr Haus“, die Mädchen zeigten ihr Spielzeug. Inzwischen hatte Christina Unzicker in der Küche alles zum Waffeln backen vorbereitet. Die Zutaten standen bereit und die Kinder durften einen leckeren Waffelteig anrühren. Jedes Kind war beteiligt am Butter abwiegen, Eier aufschlagen, Zucker zugeben, Mehl und Backpulver hinzufügen und natürlich an dem begehrten Vermischen. Das Rührgerät ging von Hand zu Hand. Die Seniorinnen staunten, wie gut die Kinder schon mit den technischen Gerätschaften umgehen konnten. „Diese gab es bei uns ja kaum oder wir durften da nicht ran“, meinte Christl Ringel. Das heiße Waffeleisen bediente Gabriele Handloser, die auch Ansprechpartnerin für an einem Besuch im Kindergarten interessierte Senioren ist. Mit großer Vorsicht durften die Kinder den Teig auf dem Waffeleisen verteilen. Dann wurde schnell der Tisch gedeckt. Allen schmeckten die Waffeln sehr gut. „Es ist schön zu sehen, wie sich die Kinder hier wohlfühlen und was sie schon alles gelernt haben. Es kommen auch Erinnerungen an die eigene Kindergartenzeit in Altenburg wieder“, erzählte Pia Gerteis.

Für die Besuche nach den Sommerferien soll ein anderer Termin gewählt werden. Denn einige Aktivitäten und Angebote für Senioren finden jeweils in der ersten Woche des Monats statt. Das könnte eventuell für die Senioren zu viel werden.